ua ru
Нд, 07 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МОЗ опублікувало інструкцію дій при радіаційній аварії: що треба знати

Новость на русском →
Київ, Неділя 07 серпня 2022 11:56
МОЗ опублікувало інструкцію дій при радіаційній аварії: що треба знати Фото: МОЗ опублікувало інструкцію дій при радіаційній аварії (facebook.com/dazv.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я дало покрокову інструкцію дій у випадку радіаційної аварії. Найголовніше, що треба зробити у цій ситуації - залишатися або зайти у приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.

Фото: МОЗ опублікувало інструкцію дій при радіаційній аварії (facebook.com/moz.ukr)

"Зважаючи на те, що країна-терорист не дотримується жодних законів та правил ведення війни, кожен українець повинен знати базові правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації будь-якого характеру", - пояснюють в МОЗ.

У відомстві заспокоюють, що ядерно-стратегічні об’єкти будуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження.

Крім того, на рівні всіх регіонів кожного здійснюється моніторинг радіаційного фону, виконують цю роботу обласні Центри контролю та профілактики МОЗ.

"Станом на 7 серпня жодних відхилень від природного фону не зафіксовано", - підкреслюють у відомстві.

Інструкція МОЗ

Як зазначають у відомстві, серед дій, які рекомендовано зробити при радіаційній аварії, такі:

  • залишатися в приміщенні або терміново до нього зайти;
  • зняти верхній шар одягу, одягти новий;
  • прийняти душ;
  • не використовувати для пиття та приготування їжі воду з-під крана;
  • слідкувати за офіційними джерелами інформації.

"Основне - потрібно залишатись в приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ви знаходитесь на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково варто виконати", - звертають увагу в повідомленні.

Приймання йоду

У міністерстві також нагадують, що приймати йодид калію для "профілактики" без потреби недопустимо, оскільки це може зашкодити здоров’ю.

Важливо. Йодна профілактика здійснюється одноразово і лише коли на це є вказівка від органів влади, тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти двічі обстріляли ЗАЕС, через що з'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.

Після чого президент України Володимир Зеленський заявив, російські війська стали першими у світі, що використовують для терору атомну станцію.

Водночас МАГАТЕ заявило, що обстріл росіянами АЕС свідчить про реальний ризик ядерної катастрофи.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
радиационная опасность
NEWS
ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз