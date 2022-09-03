Як підготуватися до можливої радіаційної аварії: МОЗ дав рекомендації

Міністерство охорони здоров'я опублікувало пам'ятку, що потрібно мати вдома, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ .

"Незважаючи на міжнародний нагляд за роботою Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, краще бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, у тому числі пов'язаних з поширенням радіації", - зазначають у міністерстві.

Там уточнюють, що захистити себе від впливу радіації можна тільки при дотриманні трьох основних правил:

перебувати в укритті; стежити за офіційною інформацією; слідувати вказівкам органів влади.

Однак, якщо у вашій місцевості сталася радіаційна аварія, її можна перечекати в приміщенні.

Що потрібно підготувати заздалегідь?