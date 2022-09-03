Як підготуватися до можливої радіаційної аварії: МОЗ дав рекомендації
Міністерство охорони здоров'я опублікувало пам'ятку, що потрібно мати вдома, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
"Незважаючи на міжнародний нагляд за роботою Запорізької атомної електростанції в Енергодарі, краще бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій, у тому числі пов'язаних з поширенням радіації", - зазначають у міністерстві.
Там уточнюють, що захистити себе від впливу радіації можна тільки при дотриманні трьох основних правил:
- перебувати в укритті;
- стежити за офіційною інформацією;
- слідувати вказівкам органів влади.
Однак, якщо у вашій місцевості сталася радіаційна аварія, її можна перечекати в приміщенні.
Що потрібно підготувати заздалегідь?
- скотч, плівку, щільну тканину і т. п.;
- засоби гігієни: мило, шампунь;
- пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття;
- їжа і вода;
- лікарські засоби;
- засоби зв'язку;
- документ.
Нагадаємо, раніше МОЗ розповіло про йодну профілактику при радіаційній аварії, яка може трапитися на ядерних установках атомної станції.
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