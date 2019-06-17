Спершу перевірте самі: Комаровський попередив про небезпечні дитячі забави

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський дав кілька важливих порад щодо літніх прогулянок з дітьми

Доктор Комаровський дав важливу пораду щодо катання дитини на дитячих гірках, які мають металеве покриття. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

За словами Євгена Комаровського, в літній період метал на гірці сильно розжарюється, що може призвести до термічних опіків.

Саме цьому педіатр рекомендує батькам спершу перевірити рукою температуру на гірці, а потім вже приймати рішення, чи варто малюкові з неї спускатися.

Комаровський попередив про небезпеку дитячих гірок влітку (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше доктор Комаровський вже давав кілька цінних порад щодо катань на дитячих гірках.

Падіння - це найнебезпечніші травми на дитячому майданчику. Гірка повинна відповідати віку малюка.

Перед катанням перевірте цілісність її ската, температуру її покриття. Це допоможе запобігти порізи, скалки і опіки.

Перевірте сходи, які ведуть до скату гірки. Особливо це важливо після зими, оскільки дерев'яні та пластикові конструкції часто не переймаються сніг і морози.

Страхуйте перші кілька спусків з гірки, поки не переконаєтеся, що дитина правильно катається. А маленьких дітей необхідно страхувати постійно.

Дорослі і підлітки не повинні спускатися з маленькою дитиною на колінах. Це може привести до серйозного травмування.

Завжди стежте за катанням дитини. Важливо управляти проміжками, в які діти змінюють один одного. Дитина, який вже з'їхав повинен встигнути встати і відійти.

Нагадаємо, що перед цим Комаровський розповів, яка проблема із травленням дітей є найпоширенішою.

А також повідомляли про те, що Комаровський відповів на важливе питання про молочні зуби.

До слова, Уляна Супрун порадила звернутися до лікаря при наявності тривожних симптомів залізодефіцитної анемії.

Раніше доктор Комаровський дав поради, як мінімізувати можливість інфікування дитини вірусною інфекцією, якщо в домі є дорослий з ГРВІ.