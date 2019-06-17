Сперва проверьте сами: Комаровский предупредил об опасных детских забавах

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Комаровский дал несколько важных советов относительно летних прогулок с детьми

Доктор Комаровский дал важный совет относительно катания ребенка на детских горках, которые имеют металлическое покрытие. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

По словам Евгения Комаровского, в летний период металл на горке сильно раскаляется, что может привести к термическим ожогам.

Именно поэтому педиатр настоятельно рекомендует родителям сперва проверить рукой температуру на горке, а потом уже принимать решение, стоит ли малышу с нее спускаться.

Комаровский предупредил об опасности детских горок летом (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее доктор Комаровский уже давал несколько ценных советов относительно катаний на детских горках.

Падение - это самые опасные травмы на детской площадке. Горка должна соответствовать возрасту малыша.

Перед катанием нужно убедиться в целостности ската горки, проверить температуру ее покрытия. Это нужно для предотвращения порезов, заноз и ожогов.

Проверьте лестницу, которая ведет к скату горки. Особенно это важно после зимы, так как деревянные и пластиковые конструкции часто не переживают снег и морозы.

Подстрахуйте ребенка первые несколько спусков, пока не убедитесь, что малыш правильно катается. А совсем маленьких детей необходимо страховать постоянно.

Взрослые или подростки не должны спускаться с маленьким ребенком на коленях. Это может привести к серьезному травмированию.

Всегда следите за катанием ребенка. Важно управлять промежутками, в которые дети сменяют друг друга. Ребенок, который уже съехал, должен успеть встать и отойти.

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