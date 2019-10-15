Супрун розповіла про просту звичку: вона знизила смертність в рази

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун поділилася важливими рекомендаціями про здоров'я

Уляна Супрун розповіла про дуже важливу і просту звичку, яка ввійшла в повсякденне життя не так давно, але встигла в рази знизити поширення небезпечних інфекцій та смертність від них.

Свій пост у Facebook головна руйнівниця міфів присвятила Всесвітньому дню миття рук, який відзначають 15 жовтня. Ця звичка стала буденною лише близько 40 років тому, а для медичних установ вона стала обов'язковою трохи раніше.

Про зв'язок поширення хвороб і брудних рук вперше висловився угорський лікар Ігнац Земмельвейс у 1847 році. Медик виявив зв'язок між смертністю породіль у пологовому будинку, в якому він працював, і гігієною рук. Складно повірити, але в той час студенти приймали пологи після того, як проводили розтини трупів, і руки між процедурами не мили, а просто витирали.

Але лікар Земмельвейс так і помер у злиднях і невідомості - йому просто не повірили. Минуло півроку, перш ніж інші вчені - Роберт Кох (першовідкривач збудника туберкульозу), Луї Пастер (винайшов пастеризацію), а також Джозеф Лістер (засновник хірургічної антисептики) підтвердили його теорію.

Супрун розповіла, чому важливо мити руки (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Але й після цього в миття рук ще довго ніхто не вірив. Лише в 1980-х роках, коли ряд спалахів харчових інфекцій викликав занепокоєння громадськості, CDC (Центр контролю та профілактики захворювань США) визначив гігієну рук, як важливий спосіб запобігання поширення інфекції.

Уляна Супрун у Всесвітній день миття рук вирішила нагадати українцям про важливість цієї простої процедури.

"Чисті руки захищають від небезпечних хвороб, зменшують потребу в лікуванні антибіотиками і запобігають поширенню інфекцій", - пише екс-чиновниця.

Руки слід мити обов'язково в таких випадках: