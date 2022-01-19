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Як врятувати невдалий бісквіт і в якій формі його потрібно випікати

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Середа 19 січня 2022 07:33
Як врятувати невдалий бісквіт і в якій формі його потрібно випікати Як врятувати невдалий бісквіт (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато господинь на свята печуть торти. Однак випічка – це також дуже делікатний процес на кухні, адже навіть у досвідчених господинь може "падати" бісквіт.

На щастя існують лайфхаки, які допоможуть уникнути таких моментів, повідомили у блозі rk_moloko в Instagram.

Які мають бути форми для випікання

Так, скляні, чавунні та металеві форми найкраще підходять для приготування кексів та пирогів. А у низьких формах із нержавіючої сталі та з антипригарним покриттям виходять ідеально рівні рум`яні коржі.

Також кулінарну лопатку найчастіше використовують, коли треба вирівняти торт кремом чи розподілити глазур. До того ж щоб ці компоненти ідеально лягли на виріб, це потрібно робити теплою лопаткою, яку попередньо опускають у склянку з гарячою водою.

Причини невдалого бісквіта

Як відомо, бісквіт завжди виглядає дуже високим та пухким, але через деякий час може "осісти". Тому, аби такого не трапилось, варто зробити:

  • Перед приготуванням переконатися у тому, що продукти для бісквіта були кімнатної температури;
  • Не допускати різких перепадів температури;
  • Готовий бісквіт потрібно накрити рушником та дати повністю охолонути у формі.

Як відомо, з бісквіта можна приготувати безліч десертів, його можна прикрашати різними ягодами, а також доповнювати іншими смаколиками, можна присипати цукровою пудрою і продукт готовий до вживання.

Раніше ми повідомляли, чим замінити яйця у солоній та солодкій випічці.

Також ми писали, як приготувати кольорові млинці без хімії та цукру.

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