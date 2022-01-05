Як приготувати кольорові млинці без хімії та цукру: вони точно сподобаються дітям
Кольорові млинці на сніданок точно піднімуть настрій та дадуть енергії на цілий день. До того ж досягти бажаного забарвлення можна без різноманітних консервантів та штучних барвників, а використовуючи лише натуральні інгредієнти.
Рецептами кольорових млинців поділилось польське видання Women's Health
Як приготувати зелені млинці
Для приготування порції на одну людину візьміть інгредієнти:
- яйце середнього розміру - 1 шт;
- пшеничне борошно - 85 г;
- свіжий шпинат - 70 г;
- газована вода - 70 мл;
- рослинна олія - 1 ст. л;
- молоко - 85 мл;
- сіль..
Спосіб приготування:
Шпинат добре промийте. Покладіть у посуд та влийте молоко і воду. Збийте інгредієнти до однорідної консистенції.
До зеленої суміші додайте борошно, яйце і дрібку солі та добре все перемішайте.
Додайте олію та ще раз збийте. Тісто залишіть на 15 хвилин.
Тісто викладіть на сковорідку та обсмажте з обох сторін.
Жовті млинці
Для приготування потрібні інгредієнти:
- молоко – 125 мл;
- кукурудзяне борошно – 150 г;
- газована вода – 100 мл;
- яйця – 1 шт;
- сіль – дрібка;
- розпушувач – 1/3 ч. л;
- рослинна олія – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Борошно, розпушувач і сіль висипте в миску та перемішайте. Потім додайте яйце, молоко, воду та олію. Увімкніть блендер і збийте всі інгредієнти до однорідної консистенції.
Вилийте масу на сковорідку й обсмажте з двох сторін до золотистої скоринки.
Коричневі млинці
Інгредієнти (порція на одну людину):
- пшеничне борошно – 60 г;
- розпушувач – 1/3 ч. л;
- яйця – 1 шт;
- темне какао – 1 ст. л;
- шоколад без цукру – 2 шматочки;
- молоко – 90 мл;
- рослинна олія – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Насипте борошно, какао і розпушувач в миску. Влийте молоко, олію і додайте яйце.
Перемішайте все 2 хвилини. Тісто для шоколадних млинців може бути трохи густіше, ніж традиційне, тому вони вийдуть грубшими. Якщо ви любите тонкі млинці, додайте в суміш трохи води.
Тісто вилийте на сковорідку та смажте з двох сторін.
Червоні млинці
Інгредієнти:
- буряк – 85 г;
- пшеничне борошно – 35 г;
- молоко – 50 мл;
- яйця – 1 шт;
- розпушувач – 1/3 ч. л;
- олія – 1 ст. л;
- сіль.
Спосіб приготування:
Буряк потрібно промити під проточною водою, очистити від шкірки й нарізати дрібними шматочками. Буряк загорнути в папір для випічки та поставити у розігріту до 180 градусів духовку і запікати близько 40 хвилин.
Буряк помістити в блендер разом з яйцем і молоком та змішати.
Далі додайте борошно, розпушувач, олію і дрібку солі та перемішайте.
Тісто вилийте на сковорідку й обсмажте з двох сторін.
Раніше ми повідомляли, як швидко приготувати багато млинців.