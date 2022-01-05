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Як приготувати кольорові млинці без хімії та цукру: вони точно сподобаються дітям

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Середа 05 січня 2022 20:48
Як приготувати кольорові млинці без хімії та цукру: вони точно сподобаються дітям Як приготувати кольорові млинці (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Кольорові млинці на сніданок точно піднімуть настрій та дадуть енергії на цілий день. До того ж досягти бажаного забарвлення можна без різноманітних консервантів та штучних барвників, а використовуючи лише натуральні інгредієнти.

Рецептами кольорових млинців поділилось польське видання Women's Health

Як приготувати зелені млинці

Для приготування порції на одну людину візьміть інгредієнти:

  • яйце середнього розміру - 1 шт;
  • пшеничне борошно - 85 г;
  • свіжий шпинат - 70 г;
  • газована вода - 70 мл;
  • рослинна олія - 1 ст. л;
  • молоко - 85 мл;
  • сіль..

Спосіб приготування:

Шпинат добре промийте. Покладіть у посуд та влийте молоко і воду. Збийте інгредієнти до однорідної консистенції.

До зеленої суміші додайте борошно, яйце і дрібку солі та добре все перемішайте.

Додайте олію та ще раз збийте. Тісто залишіть на 15 хвилин.

Тісто викладіть на сковорідку та обсмажте з обох сторін.

Жовті млинці

Для приготування потрібні інгредієнти:

  • молоко – 125 мл;
  • кукурудзяне борошно – 150 г;
  • газована вода – 100 мл;
  • яйця – 1 шт;
  • сіль – дрібка;
  • розпушувач – 1/3 ч. л;
  • рослинна олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Борошно, розпушувач і сіль висипте в миску та перемішайте. Потім додайте яйце, молоко, воду та олію. Увімкніть блендер і збийте всі інгредієнти до однорідної консистенції.

Вилийте масу на сковорідку й обсмажте з двох сторін до золотистої скоринки.

Коричневі млинці

Інгредієнти (порція на одну людину):

  • пшеничне борошно – 60 г;
  • розпушувач – 1/3 ч. л;
  • яйця – 1 шт;
  • темне какао – 1 ст. л;
  • шоколад без цукру – 2 шматочки;
  • молоко – 90 мл;
  • рослинна олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Насипте борошно, какао і розпушувач в миску. Влийте молоко, олію і додайте яйце.

Перемішайте все 2 хвилини. Тісто для шоколадних млинців може бути трохи густіше, ніж традиційне, тому вони вийдуть грубшими. Якщо ви любите тонкі млинці, додайте в суміш трохи води.

Тісто вилийте на сковорідку та смажте з двох сторін.

Червоні млинці

Інгредієнти:

  • буряк – 85 г;
  • пшеничне борошно – 35 г;
  • молоко – 50 мл;
  • яйця – 1 шт;
  • розпушувач – 1/3 ч. л;
  • олія – 1 ст. л;
  • сіль.

Спосіб приготування:

Буряк потрібно промити під проточною водою, очистити від шкірки й нарізати дрібними шматочками. Буряк загорнути в папір для випічки та поставити у розігріту до 180 градусів духовку і запікати близько 40 хвилин.

Буряк помістити в блендер разом з яйцем і молоком та змішати.

Далі додайте борошно, розпушувач, олію і дрібку солі та перемішайте.

Тісто вилийте на сковорідку й обсмажте з двох сторін.

Раніше ми повідомляли, як швидко приготувати багато млинців.

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