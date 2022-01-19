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Как спасти неудачный бисквит и в какой форме его нужно выпекать

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Среда 19 января 2022 07:33
Как спасти неудачный бисквит и в какой форме его нужно выпекать Как спасти неудачный бисквит (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие хозяйки на праздники пекут торты. Однако выпечка – это также очень деликатный процесс на кухне, ведь даже у опытных хозяек может "падать" бисквит.

К счастью существуют лайфхаки, которые помогут избежать таких моментов, сообщили в блоге rk_moloko в Instagram.

Какие должны быть формы для выпекания

Так, стеклянные, чугунные и металлические формы лучше всего подходят для приготовления кексов и пирогов. А в низких формах из нержавеющей стали и с антипригарным покрытием получаются идеально ровные румяные лепешки.

Также кулинарную лопатку чаще всего используют, когда надо выровнять торт кремом или распределить глазурь. К тому же чтобы эти компоненты идеально легли на изделие, это нужно делать теплой лопаткой, которую предварительно опускают в стакан с горячей водой.

Причины неудачного бисквита

Как известно, бисквит всегда выглядит очень высоким и рыхлым, но через некоторое время может "осесть". Поэтому, чтобы такого не случилось, стоит сделать:

  • Перед приготовлением убедиться в том, что продукты для бисквита были комнатной температуры;
  • Не допускать резких перепадов температуры;
  • Готовый бисквит накрыть полотенцем и дать полностью остыть в форме.

Как известно, из бисквита можно приготовить множество десертов, его можно украшать разными ягодами, а также дополнять другими вкусняшками, можно присыпать сахарной пудрой и продукт готов к употреблению.

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