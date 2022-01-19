Как спасти неудачный бисквит и в какой форме его нужно выпекать
Многие хозяйки на праздники пекут торты. Однако выпечка – это также очень деликатный процесс на кухне, ведь даже у опытных хозяек может "падать" бисквит.
К счастью существуют лайфхаки, которые помогут избежать таких моментов, сообщили в блоге rk_moloko в Instagram.
Какие должны быть формы для выпекания
Так, стеклянные, чугунные и металлические формы лучше всего подходят для приготовления кексов и пирогов. А в низких формах из нержавеющей стали и с антипригарным покрытием получаются идеально ровные румяные лепешки.
Также кулинарную лопатку чаще всего используют, когда надо выровнять торт кремом или распределить глазурь. К тому же чтобы эти компоненты идеально легли на изделие, это нужно делать теплой лопаткой, которую предварительно опускают в стакан с горячей водой.
Причины неудачного бисквита
Как известно, бисквит всегда выглядит очень высоким и рыхлым, но через некоторое время может "осесть". Поэтому, чтобы такого не случилось, стоит сделать:
- Перед приготовлением убедиться в том, что продукты для бисквита были комнатной температуры;
- Не допускать резких перепадов температуры;
- Готовый бисквит накрыть полотенцем и дать полностью остыть в форме.
Как известно, из бисквита можно приготовить множество десертов, его можно украшать разными ягодами, а также дополнять другими вкусняшками, можно присыпать сахарной пудрой и продукт готов к употреблению.
Ранее мы сообщали, чем заменить яйца в соленой и сладкой выпечке.
Также мы писали, как приготовить цветные блины без химии и сахара.