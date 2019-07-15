Дякуємо блазню за інфу про порожні пляжі Криму: у "Миротворець" внесуть ім'я ще одного коміка

У базу "Миротворець" внесуть ще одного коміка (Колаж РБК-Україна)

Гуморист сам повідомив, що незаконно перетнув кордон

Організація "Миротворець" збирається в свою базу даних внести ще одного російського артиста, учасника "Кривого Дзеркала", коміка Олександра Морозова. Про це повідомили в Twitter Myrotvorets. Center.

З'ясувалося, що Олександр Морозов особисто повідомив про своє відвідування окупованого Криму і навіть розповів про те, що там порожні пляжі.

"Спасибі цьому блазню за інфу про порожні пляжі в окупованому російськими загарбниками Криму. Але в "Чистилище" він все-таки потрапить, так як порушувати державний кордон України не можна", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (twitter.com/myrotvorets)

Російський комік розмістив в своїх соціальних мережах невелике відео і повідомив, що він дістався до окупованого Криму.

"Нарешті я добрався до моря. Думок ніяких немає. В голові штиль. Щастя щасливе. Нікого на пляжі немає", - так він підписав відео.

#Крим

Російський гуморист «Кривого Дзеркала» Олександр Морозов відвідав Крим: «Нарешті я добрався до моря. Думок ніяких немає. В голові штиль. Щастя щасливе. Нікого на пляжі немає».

Що артист мав на увазі під словом «Щастя» не зрозуміло, адже пляж дійсно порожній.

Сумно pic.twitter.com/eqCZpnYt85 — Aleks Afonin (@ya_kak_apelsin) 14 липня 2019 р.

Що саме для нього стало щастям – порожній пляж, який видно на відео, або сам факт незаконного перетину кордону – невідомо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що двох телеведучих телеканалу NewsOne внесли в базу "Миротворець" за проведення скандального телемосту з Росією.

А також ми повідомляли, що через скандальний телеміст в базу організації "Миротворець" потрапив відомий російський телеведучий Андрій Малахов.