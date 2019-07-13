Через фейковий телеміст пропагандист Малахов дошмигався до "Чистилища" (відео)

У Росії зняли передачу "Треба поговорити" (Фото: скріншот)

Скандальний телеміст "Треба поговорити" обсміяли в мережі

Російські пропагандисти зняли передачу "Треба поговорити", яка, за їх задумом мала стати альтернативою скандального і скасованого "телемосту" між каналами NewsOne і "Росія 24". Ведучими 2-х годинного шоу були Андрій Малахов і Марія Ситтель. Як зазначила редактор російської радіостанції "Ехо Москви" Ксенія Ларіна на своїй сторінці в Facebook, на телеканалі "Росія" - "вакханалія любові до України".

Нагадаємо, що анонс українсько-російського телемосту "Треба поговорити" викликав грандіозний скандал в Україні та ініціативу скасували, однак власник телеканалу NewsOne Тарас Козак на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим у Москві все одно анонсував проведення "телемосту".

Проект пройшов 12 липня, у ньому взяли участь російський кінорежисер Володимир Меньшов, актриса серіалу "Свати" Маргарита Шубіна, артисти Кай Метов і Джанго та інші діячі культури і спорту РФ. У студію з України приїхала актриса Лідія Чащина, а музичний продюсер Юрій Фальоса брав участь по Skype.

Андрій Малахов потрапив у базу "Миротворець" через "телеміст" (Фото: facebook.com/RomanZaitsevUA)

Зазначимо, що після виходу пропагандистської телепередачі Малахова в Україні включили до бази "Миротворець" у розділ "Чистилище" - через "свідому участь в інформаційно-пропагандистській провокації Росії".

Скрін: myrotvorets.center

"Намагаючись впоратися зі сказом запитую себе: що вони там задумали? Телефонна розмова із Зеленським (ведучі наголошують - "за українською ініціативою"), спроба серйозно провести телеміст з українським (нехай і пропутінською) каналом, радикальна зміна не просто слів, а чисто оруеллівське скасування цілого історичного періоду у п'ять років. І тут же гвинтують кримських татар на Красній площі, тримають в ув'язненні моряків, заручників, Сенцова, військовополонених. В Україні вибори через тиждень", - написала Ларіна.

Відео: YouTube / "Росія 1"

У мережі жваво відреагували на проведення фейкового "телемосту" і обсміяли шоу російських пропагандистів. Підписники Ларіної розкритикували передачу і зізналися, що їм за неї "соромно".

Скрін коментарів

В Україні також розкритикували російське шоу "Треба поговорити", а попадання після нього Малахова у базу "Миротворець" назвали "солідним гонораром" зокрема, виконавчий директор ресурсу Роман Зайцев зазначив, що російський телеведучий "довго тримався. Між крапельками шмигав цілих 5,5 років".

Андрій Малахов (Фото: 1tv.ru)

"Саме тому тебе відібрали кремлівські пропагандисти і планувальники цієї війни на роль ведучого. Знаємо, що пропозиція з їх боку було таке, що ти не зміг відмовитися", написав він на своїй Facebook-сторінці.

Скрін: facebook.com/RomanZaitsevUA

Скрін: facebook.com/kosenko.olenka

Як повідомлялося раніше, так званий телеміст з Росією "підірвав" мережу.

Нагадаємо, що український журналіст Артем Овдієнко анонсував проведення українсько-грузинського телемосту при цьому обматюкавши президента РФ Володимира Путіна. Так він відреагував на нещодавню відсторонення Георгія Габунії після скандалу на каналі "Руставі-2".