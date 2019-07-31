Сибір від вогню рятуватимуть шамани: владі "нагадали" про пожежі коктейлем молотова

Масштабні лісові пожежі в Сибіру охопили в цілому територію обсягом понад 1,6 млн га - на території Іркутської області, Красноярського краю, в деяких районах Забайкальського краю, Бурятії та Якутії було запроваджено режим надзвичайної ситуації. Російська влада вважає гасіння палаючої тайги "нерентабельною" і порахувала, що вартість боротьби з вогнем перевищить розмір можливого збитку, тому вирішила просто перечекати.

Посадовці заявляють про безглуздість гасіння палаючих лісів, а губернатор Красноярського краю навіть зазначив "шкідливість" від таких дії, пишуть росЗМІ.

Таку думку не поділяють місцеві шамани, які збираються 4 серпня провести обряди і викликати дощі, які б змогли загасити розбурхане полум'я. За словами голови правління міжрегіональної організації шаманів "Тенгер" Баїра Цирендоржієва, для цього чотири десятки шаманів з Бурятії, Забайкалля та Іркутської області направляються на найбільший острів озера Байкал Ольхон, передає ТАСС.

Фото: пожежі в Сибіру (vk.com sibfm)

Знахарі, відуни та заклинателі уточнюють місцевості, де палають ліси.

Додамо, що буддійські ченці також долучилися до боротьби з полум'ям за допомогою "точкових" обрядів виклику дощів - для максимальної ефективності ламам потрібні точні координати лісових пожеж.

Тим часом росіяни в мережі пишуть обурені пости щодо реакції влади на палаючу тайгу в Сибіру. Вони вимагають вживати більше дій щодо гасіння вогню, адже гине фауна і через смог страждають люди - дихають токсичними продуктами горіння.

Відомий російський співак Сергій Лазарєв у Facebook зазначив, що йому тисячами надходять повідомлення від місцевих жителів із проханням привернути увагу до проблеми, адже на їх думку пожежами на займаються належним чином і не гасять.

Відео: facebook.com/sergeylazarev

Артист закликав назвати ситуацію національною трагедією.

Скрін: facebook.com/sergeylazarev

У соцмережах запускають хештеги про порятунок Сибіру від лісових пожеж, а також створили відповідну петицію на сайті change.org, адресовану уряду РФ, яка набрала більше 300 тисяч підписів. За аналогічне звернення Greenpeace підписалися ще близько 100 тисяч людей.

Зазначимо, що в Новосибірську невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно офісу партії "Єдина Росія", передає "Сибір.Реалії". В будівлі почалася пожежа, спрацювала сигналізація та місцеві МНС-ники загасили полум'я за 9 хвилин.

Від паліїв не було жодних заяв, але в мережі пов'язують інцидент із бездіяльністю влади на масштабні пожежі в Сибіру.

У Новосибірську підпалили офіс "Єдиної Росії" (Фото: novosibirsk.er.ru)

Раніше, 25 липня, жителі Красноярська провели акцію біля будівлі крайового уряду. Як пише tayga.info, мітингарі вийшли у протигазах і респіраторах. На 6 серпня в Новосибірську запланований мітинг "за порятунок лісів та чисте небо", яку організовують опозиціонери.

Фото: Вид з космосу на пожежі в Якутії (Copernicus Sentinel/Flickr)

Нагадаємо, не так давно в РФ бурятські шамани в Ангарську Іркутської області спалили п'ять верблюдів, щоб зміцнити "російську державу".

Як повідомлялося раніше, науковці виявили, що до Землі на частину РФ летить величезний метеорит, який знищить все живе, якщо не пролетить повз планети. Небесному тілу дали назву Тунгуський-2.

Також ми писали про те, що вчені розповіли, як радіація насправді вплинула на людей після вибуху на Чорнобильській АЕС.