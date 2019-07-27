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Росії загрожує екологічна катастрофа через пожежу в Сибіру

STYLERЖиття    27.07.2019 - 10:50
Росії загрожує екологічна катастрофа через пожежу в Сибіру
Фото: Дим від пожеж (twitter.com/e_kazan_ru)

Дим від лісових пожеж дійшов до Казані

Росії загрожує серйозна екологічна катастрофа через лісові пожежі в Сибіру. Смог розповсюдився вже на Красноярський край та Іркутську область. Як повідомляє республіканське управління по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища, дим з'явився через горіння лісу в Сибіру. Пожежі почалися через тридцятиградусну спеку, пориви вітру.

Димова імла спостерігається в Набережних Челнах і Нижньокамську, повідомили в управлінні. В обох містах концентрація пилу досягла гранично-допустимої норми. Також дим дістався до Казані.

Крім Татарстану дим від сибірських пожеж спостерігається в регіонах Уралу, в Пермському краї, Удмуртії і Башкирії.

У містах спостерігається сильне забруднення повітря. Про це свідчать дані сервісу CityAir, який проводить моніторинг забруднення атмосфери. За його оцінкою, в Новосибірську і Томську в останній тиждень перевищена максимальна разова гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин в повітрі.

Крім того, площа пожежі досягла двох мільйонів гектарів, а дим дійшов до Казані.

Росії загрожує екологічна катастрофа через пожежу в СибіруСкріншот поста (twitter.com/e_kazan_ru)

Росії загрожує екологічна катастрофа через пожежу в СибіруФото: Вид з космосу на пожежі в Якутії (Copernicus Sentinel/Flickr)

Зазначимо, що лісові пожежі майже не гасять, хоча до їх ліквідації залучені сотні рятувальників. В основному ліси горять у важкодоступних районах, де витрати на гасіння перевищують розмір можливого збитку.

Як ми раніше писали, Олімпійський комітет Росії (ОКР) отримав від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) офіційне запрошення взяти участь у літньої Олімпіади 2020 року в Токіо.

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