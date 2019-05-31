Як радіація насправді вплинула на людей після вибуху на ЧАЕС: відповідь лікарів

Ілюстративне фото (mchs.gov.ru)

Серіал "Чорнобиль" знову нагадав про техногенну катастрофу 26 квітня 1986 року

Вибух на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року, про події якого розповідає серіал "Чорнобиль" каналу HBO, викинув у повітря величезну кількість радіоактивних матеріалів. У наступні хвилини і роки близько 530 тисяч ліквідаторів гасили пожежі та вичищали отруйне сміття. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ці ліквідатори, які працювали між 1987 і 1990 роками, піддавалися впливу високих рівнів радіації, в середньому близько 120 мілізівертів, що в тисячу разів більше, ніж звичайна рентгенографія грудної клітки, яка дає випромінювання на рівні 0,1 мілізіверта. І деякі з найперших ліквідаторів піддавалися астрономічно більш високим рівням, пише Fox News.

Керівник відділення невідкладної медичної допомоги в Медичній школі Рутгерс в Нью-Джерсі (США) Доктор Льюїс Нельсон розповів, що відбувається з організмом людини при впливі такого високого рівня радіації. За його словами, це немов зайти у гігантський потужний рентгенівський апарат, в якому радіація стріляє всюди. Різниця в тому, що в цьому випадку велика частина випромінювання складалася з більш руйнівного типу випромінювання, ніж рентгенівські гамма-промені, які використовують в медицині.

Проходячи через тіло гамма-промені призводять до іонізації. Вони вибивають електрони з атомів в людських молекулах, що порушує хімічні зв'язки і пошкоджує тканини. Високий рівень іонізації викликає "променеву хворобу", яка з'явилася у 134 ліквідаторів у Чорнобилі. 28 людей з їх числа померли. Ці люди зазнали опромінення на рівні від 8 тисяч до 16 тисяч мілізівертів, що в порівнянні одно 80-160 тисячам рентгеноскопій.

Фото: 33 роки тому сталася аварія в Чорнобилі на ЧАЕС

Як розповів Нелсон, променева хвороба головним чином проявляється в травному тракті та кістковому мозку. В цих частинах тіла людини, де клітини діляться дуже швидко, ДНК розпадається. Саме тому радіаційна терапія вражає ракові клітини, так як вони також дуже швидко діляться.

Через кілька годин після опромінення у людей із променевою хворобою починають з'являтися такі симптоми, як діарея і блювота. Коли клітини не діляться належним чином, слизова оболонка травного тракту розпадається, випускаючи в кровообіг клітини і бактерії, що живуть в кишечнику. Нелсон зазначає, що це може "підкосити" навіть здорову людину. Але оскільки радіація також зупиняє виробництво білих кров'яних тілець в кістковому мозку, імунна система не може боротися з інфекцією. Тому люди з променевою хворобою часто помирають від зараження крові за лічені дні.

Також високий рівень радіації може залишити на тілі опіки, які з'являються за лічені хвилини або години після опромінення. Нелсон порівнює їх з сонячними опіками. Також він розповів, що кістковому мозку вдається вижити ще кілька днів. Це означає, що виникає прихований період, коли потерпілій людині здається, стає краще. А потім виявляється зараження крові.

Люди, яким вдалося пережити променеву хворобу після катастрофи на ЧАЕС, потім ще роки проходили реабілітацію. У багатьох з них з'явилася катаракта через те, що радіація пошкодила їх очні рогівки.

У випадку більшості з тих, хто пережив катастрофу, результати опромінення виявилися тільки через кілька років. Так, одним з головних наслідків був підвищений ризик захворювання на рак.

Важко назвати числа людей, постраждалих таким чином від вибуху на ЧАЕС. За деякими оцінками, близько 270 тисяч жителів України, Росії та Білорусі не захворіли б на рак, якщо б не було катастрофи на станції.

Фото: катастрофа на ЧАЕС

Як повідомлялося, учений показав шокуючі фотографії тварин, які живуть у лісах Чорнобиля.

Також ми писали про те, що режисер серіалу "Чорнобиль" зробив відверте зізнання про Україну.

Нагадаємо, що науковці перевірили Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у "зоні відчуження", щоб провести облік тварин та птахів.