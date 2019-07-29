У Сибіру ввели режим НС через масштабні лісові пожежі

Фото: пожежі в Сибіру (vk.com sibfm)

На територію більшої частини пожеж неможливо доставити важку техніку

Через масштабні лісові пожежі в Сибіру, ​​а саме на території Іркутської області, Красноярського краю, у деяких районах Забайкальського краю, Бурятії і Якутії ввели режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

Так, загальна площа загоряння у регіоні становить 1 млн 603 тис. га, зафіксовано 232 вогнища загоряння.

Відзначимо, перші випадки загоряння у Сибіру спостерігалися ще в середині травня. Повідомляється, що найбільш складна обстановка відзначається в Іркутській області (137 пожеж) і Красноярському краї (94).

Також зазначено, що загальна площа лісових пожеж у Красноярському краї становить 985 тис. га. Пожежі діють у Евенкії, на Таймирі, в Енісейському, Богучанському, Кежемському і Абанському районах.

А в сусідній з краєм Іркутській області горить близько 600 тис. га лісу. Ще 85 вогнищ на площі 522 807 га діють у зоні космічного моніторингу в важкодоступній місцевості, де їх гасіння вважається недоцільним. Усього ліс горить в 11 районах області. У зоні задимлення знаходяться 15 населених пунктів у чотирьох районах.

Підкреслимо, на територію більшої частини пожеж неможливо доставити важку техніку.

Нагадаємо, в Хорватії на узбережжі Адріатичного моря 27 липня спалахнула найбільша в цьому році лісова пожежа. Зазначалося, що пожежа підібралася впритул до житлових будинків. У результаті пожежі постраждали четверо пожежників. Також з району надзвичайної події були евакуйовані близько півсотні місцевих жителів і туристів. Поліція відкрила кримінальне провадження через можливий людський фактор.

Як писало РБК-Україна, в центральній частині Португалії спалахнули масштабні лісові пожежі. Займання сталося 20 липня у районі Каштелу-Бранку, в 200 км на північний схід від Лісабона. В результаті пожеж постраждали вісім пожежних і 12 цивільних, один з них доставлений у лікарню.