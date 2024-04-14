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Рамина Эсхакзай рассказала о своем новом бойфренде, который служит в ВСУ

Воскресенье 14 апреля 2024 22:18
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Рамина Эсхакзай рассказала о своем новом бойфренде, который служит в ВСУ Рамина Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Иванна Пашкевич

Блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай впервые рассказала о новом бойфренде, который служит в ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды в "ТУР Звездами" на YouTube-канале Люкс ФМ.

Рамина Эсхакзай закрутила новый роман

По словам журналистки, со своим избранником она встречается на передовой. Их отношения она называет серьезными.

На вопрос ведущей, когда Рамина в последний раз была на свидании, та ответила, что недавно.

"Если встречу на передовой можно считать свиданием, то несколько дней назад. Есть военный, с которым у меня присутствует романтический подтекст. Мы с ним встречаемся на передовой, потому что он там служит. Мне уже 32 года. И когда я начинаю отношения, то они уже серьезные. Время покажет конечно, но я решила попробовать", - поделилась блогерша.

Напомним, ранее журналистка только намекала, что уже не одинока.

Когда ее попросили показать фото с любимым, она ответила, что сделает это после завершения полномасштабной войны.

По ее словам, раскрывать личность мужчины она не может в рамках безопасности.

Недавно Рамина Эсхакзай рассказала, сколько стоят ее поездки на Донбасс.

Также она призналась, что борется с серьезным заболеванием.

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