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Фінансовий гороскоп: кому із знаків Зодіаку пощастить у другій половині квітня

STYLERЖиття    13.04.2019 - 21:27
Фінансовий гороскоп: кому із знаків Зодіаку пощастить у другій половині квітня
Гороскоп фінансів на квітень (Колаж РБК-Україна)

Астрологи відзначили, що друга половина місяця може стати більш вдалою

Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку будуть щасливі в фінансових справах у другій половині квітня, а кому варто бути уважнішими з грошима. Вони попередили, що для деяких знаків друга половина місяця буде більш сприятливою у справах.

У Овнів все буде складатися вдало і в другій половині квітня представники цього знаку можуть навіть змінити місце роботи. На особистому фронті теж все спокійно.

Тельцям після неприємностей на початку місяця, почне везти. Астрологи прогнозують фінансовий прихід і стабільність.

Близнюкам варто стримати свою дратівливість і поспілкуватися з близькими людьми. Їм варто переглянути своє близьке оточення – там може виявитися нечесна людина.

У Раків підйом очікується, як в фінансовому плані, так і на роботі. Щоб доходи почали рости, астрологи радять підтримувати контакти з новими людьми.

Левам загрожує спілкування з нечесними людьми і обман. Їм не рекомендується брехати на роботі і повідомляти чужі секрети.

У Дів може з'явитися конкурент на роботі і варто його обійти стороною. Очікується вигідна угода.

Фінансовий гороскоп: кому із знаків Зодіаку пощастить у другій половині квітня

Знаки Зодіаку, яким пощастить у другій половині квітня (Колаж РБК-Україна)

Терезам рекомендується частіше вибиратися на світські заходи, так як саме там вони зустрінуть тих, хто допоможе їм здійснити задумане. Емоції і імпульси астрологи радять тримати у вузді.

Скорпіони у другій половині місяця будуть щасливі у всіх аспектах життя. Сили з'являться, гроші повернуться, а сварки припиняться самі собою.

У Стрільців друга половина місяця буде не дуже вдала. Проблеми очікуються на роботі і в особистому житті. Але астрологи радять зберігати спокій.

У Козерогів весь квітень буде складним і нестабільний місяць просто потрібно перетерпіти зі спокоєм і витримкою. Далі буде краще.

Водоліям зірки пророкують в кінці місяця поїздку або невеликий ремонт і їм рекомендується сили витратити на духовний ріст і розвиток.

Рибам не варто зациклюватися на невдачах, так як у другій половині квітня їх чекають зміни на краще, як у роботі, так і в особистому житті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що наступає період ретроградного Юпітера і розповіли, чим він небезпечний.

А також розповідали про те, що астрологи дали гороскоп на 21 квітня і повідомили, кому в день виборів не пощастить.

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