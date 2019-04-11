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Ретроградний Юпітер: як протистояти впливу планети

STYLERЖиття    11.04.2019 - 22:35
Ретроградний Юпітер: як протистояти впливу планети
Знаки Зодіаку потраплять під вплив ретроградного Юпітера (колаж РБК-Україна)

Ретроградний Юпітер здатний змінити долю деяких знаків Зодіаку

Всі знаки Зодіаку піддадуться впливу ретрогорадного Юпітера з 10 квітня по 10 серпня 2019 року. Хтось постраждає більше, хтось - менше. Тим не менш, астрологи кажуть, що впливу планети можна протистояти. Потрібно лише правильно скористатися можливостями і перспективами і врахувати всі небезпеки.

Ця астрологічна подія загрожує несподіваними поворотами долі і небезпечними ситуаціями, приємних новин також слід очікувати, кажуть астрологи.

Відомо, що планета 10 квітня розгорнулася під Знаком Стрільця, що віщує перспективні можливості у сфері кар'єри, відносин і духовного зростання.

У цей період можливі максимальні успіхи і досягнення. Головна порада астрологів для кожного зі знаків Зодіаку - зібрати волю в кулак і рухатися до наміченої мети, не звертаючи уваги на негативні тенденції.

Ретроградний Юпітер: як протистояти впливу планети

Знаки Зодіаку потраплять під вплив ретроградного Юпітера (фото: univision.com)

Який вплив ретроградний Юпітер чинитиме на Знаки Зодіаку?

Раки, Стрільці і Риби в цей період можуть бути розсіянні і відчувати невпевненість у своїх силах або ж навпаки, безпідставну самовпевненість. Представників цих Знаків чекають емоційні гірки. Вам потрібно бути готовими вчитися, змінюватися і грати за правилами Всесвіту. Тоді Юпітер відповість Вам підтримкою, подарує шанс спростити своє життя, і виправити минулі помилки.

Важко доведеться Тельцям, Скорпіонам і Козерогам. Сплеск активності планети віщує їм шквал емоцій, який накриє і може повести не туди. Астрологи радять обдумано зважувати всі рішення, не покладатися на інтуїцію, а використовувати життєвий досвід при вирішенні масштабних завдань. Період ретроградности Юпітера не буде кризовим, але зажадає від цих Знаків обачності, обережності та ретельного аналізу подій.

Ретроградний Юпітер: як протистояти впливу планети

Знаки Зодіаку потраплять під вплив ретроградного Юпітера (фото: реxere)

Користь для себе від ретроградного Юпітера зможуть отримати Овни, Леви і Водолії. Представники цих сузір'їв зможуть скористатися прихильністю планети. Духовні пошуки увінчаються успіхом - цим знакам вдасться знайти своє місце в житті, можливості, пустити сили на тренування талантів і здібностей, які дозволять досягти успіху в майбутньому.

Близнюки, Діви і Терези з 10 квітня по 10 серпня 2019 року поринуть в справжній хаос. Події будуть складатися непередбачувано, але тільки для того, щоб вивести представників цих Знаків на пряму дорогу. Астрологи радять їм менше мріяти про майбутнє і більше озиратися в минуле - багато що потребує детального аналізу, щоб з численних варіантів вибрати єдино вірний. Розберіться зі своїми бажаннями і зрозумійте, чого ви чекаєте від життя.

Раніше ми писали про те, хто з представників зодіакального кола відрізняється умінням заробити, примножити і зберегти свій капітал - гороскоп найбагатших і найуспішніших знаків Зодіаку.

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