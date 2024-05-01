"Союз украинских див": Таню Муиньо стала режиссером номера alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении 2024

Таню Муиньо ставит номер alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении 2024

Jerry Heil и alyona alyona уже успели провести несколько репетиций на сцене Евровидения 2024 и показали, что ждет зрителей со всех уголков мира.

Почти до самого конца вся команда Украины держала в тайне имя режиссера, ставящего оригинальный и чувственный номер девушкам.

Но этот момент настал, и теперь известно, что для alyona alyona и Jerry Heil номер ставит та самая талантливая Таню Муиньо, которая работает в Голливуде и прославляет там Украину.

По словам певиц, видение режиссера их поразило, и Таню Муиньо является лидером, создающим тренды. Именно поэтому они вместе работают в Мальме над номером для Евровидения 2024 года.

Репетиция Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении 2024 года (фото:instagram.com/suspilne.eurovision)

"Мы невероятно рады, что режиссером номера стала Таню. Это в очередной раз подчеркивает идею нашей песни: единство людей, единство женщин! Таню Муиньо - сильная личность, талант, не просто представляющий Украину на международной арене - она лидер, создающий тренды", - рассказывают девушки.

"В начале нашего сотрудничества мы проговорили все, что болит и резонирует нам в нашей песне и уже через несколько суток услышали видение поразившего нас режиссера. Мы поняли: это то, как мы хотим через наш номер говорить к миру. Единство, стальная сила див, вера и воля. Музыка все-таки объединяет мир, мы уверены. И знаем, что эта постановка соединит сердца по всему миру в порыве к победе света над тьмой", - говорят alyona alyona и Jerry Heil

Украинская режиссер сотрудничала с самыми известными мировыми артистами, в ее списке такие звезды, как:

Дженнифер Лопес

Гарри Стайлз

Кэтти Перри

Ленни Кравиц

Дуа Липа

The Weeknd и т.д.

Также она имеет две номинации на премию "Грэмми" - престижную музыкальную награду современности.

И уже 7 мая дуэт из Украины выступит с песней "Teresa & Maria" в первом полуфинале Евровидения 2024 под номером 5, где, собственно, и покажет результат этого тандема украинских женщин.

"Она чрезвычайно талантлива, и то, что она делает, так важно для нас, потому что она не только талантливая украинка, которая начала работать в Голливуде, но она сделала то, чего не делал никто в музыкальной индустрии к ней, и мы так гордимся ею", - делится впечатление Яна.

"Она - часть нашей культуры. Да, мы - это союз украинских див", - добавляет Алена.

Репетиция номера Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении 2024 года (фото:instagram.com/suspilne.eurovision)