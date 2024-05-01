"Союз українських дів": Таню Муіньо стала режисеркою номеру alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні 2024

Таню Муіньо ставить номер alyona alyona і Jerry Heil на Євробаченні 2024

Jerry Heil і alyona alyona вже встигли провести кілька репетицій на сцені Євробачення 2024 та показали, що чекає на глядачів з усіх куточків світу.

Але майже до самого кінця вся команда України тримала у таємниці ім’я режисерки, яка ставить оригінальний та чуттєвий номер дівчатам.

Та цей момент настав, і тепер відомо, що для alyona alyona і Jerry Heil номер ставить та сама талановита Таню Муіньо, яка працює в Голлівуді та прославляє там Україну.

За словами співачок, бачення режисерки їх вразило, і Таню Муіньо є лідеркою, яка створює тренди. Саме тому вони разом наразі працюють у Мальме над номером для Євробачення 2024.

Репетиція Jerry Heil і alyona alyona на Євробаченні 2024 (фото:instagram.com/suspilne.eurovision)

"Ми неймовірно раді, що режисеркою номера стала Таню. Це вчергове підкреслює ідею нашої пісні: єдність людей, єдність жінок! Таню Муіньо - сильна особистість, талант, що не просто представляє Україну на міжнародній арені - вона лідер, що створює тренди", - розповідають дівчата.

"На початку нашої співпраці ми проговорили все, що болить та резонує нам в нашій пісні й вже за декілька діб почули бачення режисерки, яке вразило нас. Ми зрозуміли: це те, як ми хочемо через наш номер промовляти до світу. Єдність, сталева сила дів, віра та воля. Музика таки єднає світ, ми впевнені. І знаємо, що ця постановка зʼєднає серця по всьому світу в пориванні до перемоги світла над темрявою", - кажуть alyona alyona і Jerry Heil

Українська режисерка співпрацювала із найвідомішими світовими артистами, у її списку такі зірки, як:

Дженніфер Лопес

Гаррі Стайлз

Кетті Пері

Ленні Кравіц

Дуа Ліпа

The Weeknd тощо.

Також вона має дві номінації на премію "Ґреммі"- найпрестижнішу музичну нагороду сучасності.

І вже 7 травня дует з України виступить з піснею "Teresa & Maria" у першому півфіналі Євробачення 2024 під номером 5, де, власне, й покаже результат цього тандему українських жінок.

"Вона надзвичайно талановита, і те, що вона робить, є таким важливим для нас, тому що вона не тільки талановита українка, яка почала працювати в Голлівуді, але вона зробила те, чого не робив ніхто в музичній індустрії до неї, і ми так пишаємося нею", - ділиться враження Яна.

"Вона - частина нашої культури. Так, ми - це союз українських дів", - додає Альона.

Репетиція номеру Jerry Heil і alyona alyona на Євробаченні 2024 (фото:instagram.com/suspilne.eurovision)