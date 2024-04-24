Евровидение 2024: стало известно, кто объявит баллы от Украины в прямом эфире

Джамала станет спикером от Украины на Евровидение 2024 . Певица объявит баллы нашего Национального жюри в прямом эфире гранд-финала, который состоится 11 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на информацию, распространенную пресс-службой Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Что говорит Джамала о новой для себя роли

Джамала будет объявлять баллы Национального жюри впервые после победы с песней "1944" на Евровидении в 2016 году.

Интересно, что второй хрустальный микрофон в истории участия Украины на песенном конкурсе певица выиграла именно в Швеции (тогда конкурс прошел в Стокгольме).

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Евровидение - это удивительная вещь. Это даже больше чем институт, консерватория, школа с учениками, с которыми ты встречаешься при случае. Здесь такая история, в которую ты, если уже раз попал - уже становишься его частью. Поэтому быть представителем в этом году - это тоже для меня особенно", - делится Джамала.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Хотя певице в последнее время пришлось побывать во многих ролях, но впервые она будет объявлять оценки от собственной страны.

"На самом деле это очень большая ответственность, мне кажется. Тем более что Швеция для меня в некоторой степени близкая страна, которая занимает особую частицу моего сердца с 2016 года. Именно в Мальме я не была, но надеюсь, что почувствую через прямой эфир эту невероятную атмосферу конкурса и сам город", - говорит Джа.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Что известно о Евровидении 2024 года

68-й песенный конкурс Евровидения, участие в котором примут представители 37 стран, состоится в мае в шведском городе Мальме.

Полуфиналы Евровидения 2024 года проведут на стадионе Malmö Arena 7 и 9 мая, гранд-финал конкурса состоится в субботу, 11 мая.

Представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil выступят в первом полуфинале под номером 5.

Песни всех участников Евровидения 2024 можно слушать на нашем сайте.