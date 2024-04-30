Евровидение 2024: топ-8 песен с самыми большими шансами на победу

Евровидение 2024 года стартует 7 мая - именно в этот день состоится первый полуфинал песенного конкурса. Украину на этом действе будет представлять дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с песней Teresa & Maria.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам топ-8 песен, исполнители которых, согласно данным букмекеров, имеют самые большие шансы на победу в Евровидении 2024 года.

Nemo - "The Code" (Швейцария)

У парня фантастические перспективы на победу. Его шансы букмекеры оценивают в 23%. Немо Мэтлер отличается не только хорошим голосом, но и уникальным и выразительным стилем. К слову, в 2023 году швейцарец объявил о своей небинарной гендерной идентичности и попросил обращаться к нему "они".

Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim" (Хорватия)

Второе место (16%) букмекеры отдают хорвату, любителю книг о российском реализме Марко Пуришичу, музыкальный стиль которого вращается вокруг рассмотрения общественных проблем его родины. Конкурсная песня, к слову, рассказывает, что описывает путешествие молодого парня из Хорватии в поисках светлого будущего в другой стране.

Joost Klein - Europapa (Нидерланды)

Третье место (14%) букмекеры отдают 26-летнему рэперу Joost Klein из Нидерландов. Поклонники Евровидения уже оценили его зажигательный трек Europapa и сняли немало реакций на прослушивание этой песни. На официальном канале конкурса эта композиция собрала наибольшее количество просмотров - 16 миллионов, для сравнения - украинская после набрала 4 млн.

Angelina Mango La Noia Италия (Италия)

Четвертое место (12%) букмекеры прогнозируют итальянской певице Angelina Mango, которая начала свою сольную карьеру в 2020 году и добилась немалых результатов. Артистка походит из творческой семьи - ее мама бывшая певица группы Матья Базар, а отец - композитор и автор песен.

Angelina описывает свою песню на Евровидении как результат вдохновения кумбией - колумбийским танцем. Композиция иллюстрирует то, как артистка относится к жизни, также она и о скуке, которую иногда порождает жизнь.

Jerry Heil & alyona alyona - "Teresa & Maria" (Украина)

Пятое место (8%), по мнению букмекеров, займут представительницы из Украины Jerry Heil & alyona alyona. По словам певиц, этой композицией они хотят донести до фанатов Евровидения, что мир нуждается в единении. Также они хотят напомнить всем об Украине, о людях, которые ежедневно живут под вражескими атаками.

Slimane - Mon Amour (Франция)

Шестое место (4%) букмекеры дают представителю Франции певцу Slimane. Он признается, что написал свою песню как любовное письмо, которое присылает всем сердцам, что будут ее слушать. Кстати, шансы на победу Франции в этом году достаточно высоки, учитывая тот факт, что эта страна уже 50 лет не получала главного приза песенного конкурса.

Eden Golan - Hurricane (Израиль)

Седьмое место (4%) букмекеры прогнозируют израильской певице Eden Golan. В ее песне упоминаются массовые убийства, которые 7 октября в прошлом году совершил ХАМАС на юге Израиля. Отметим также, что многие артисты выступали за исключение певицы с конкурса, поскольку она начинала свою карьеру в России и почти за два года полномасштабной агрессии РФ против Украины не осудила действия страны-террориста.

Marina Satti - ZARI (Греция)

Восьмое место (2%), по мнению букмекеров, займет представительница Греции Marina Satti. В своей композиции она рассказывает о подлинных характеристиках молодых греков и их культуре. Песня Marina Satti уже возглавила греческие чарты, так что то, что она войдет в десятку лучших песен Евровидения 2024, ни у кого сомнений не вызывает.

Напомним, что Евровидение 2024 года будет проходить с 7 по 11 мая в шведском городе Мальме. Это популярное песенное действо будет происходить уже в 68 раз.

Представительницы Украины выступят в первом полуфинале под номером 5. Смотреть шоу можно будет на официальном сайте Евровидения, YouTube-канале "Евровидение Украина" или же на телекалане "Суспільне Культура".

Отметим, что всего в этом году в конкурсе примут участие представители 37 стран. В Гранд-финале 11 мая на сцене Евровидения выступят 26 исполнителей.

Прогнозы букмекеров (скриншот)