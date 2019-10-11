Зовсім опухла: фанати в шоці від вигляду Ані Лорак

Ані Лорак, українська співачка, що живе і виступає в Росії, знову налякала шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram невелике відео, в якому вона розповіла трохи про свій новий альбом "За мрією".

Однак фанатів зацікавила більше не інформація, яку повідомила Ані Лорак, а її зовнішній вигляд. На відео артистка одягнена в простору футболку, а на поясі в неї зав'язана кофта.

Ані Лорак (Фото: instagram.com/anilorak)

Під час запису Лорак періодично рухається і повертається до камери боком. Особливо уважні фанати відзначили, що в такій позі у співачки проглядається кругленький живіт.

Крім того, передплатники Ані Лорак відзначили, що й обличчя в неї помітно округлилося останнім часом. Деякі назвали це нездоровою набряклістю, а деякі – почали вітати співачку з вірогідним поповненням найближчим часом.

Скріншоти коментарів

Чутки про вагітність Ані Лорак ходять вже декілька тижнів, і вони почали посилюватися після того, як артистка перестала приховувати свої відносини з новим бойфрендом Єгором Глібом. Зовсім нещодавно вона опублікувала фотографію з новим коханим, з яким вони за руку йдуть по коридору.