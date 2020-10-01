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Білорусь звинуватила Україну в недружньому ставленні

Мінськ, Четвер 01 жовтня 2020 13:38
Білорусь звинуватила Україну в недружньому ставленні
Фото: посольство Білорусі в Україні (facebook.com/BelarusEmbUkr)
Автор: Игорь Литвиненко

Білорусь вважає недружніми висловлювання з боку офіційних осіб уряду України щодо ситуації в білоруському державі. Також в Білорусі звинуватили Україну у втручанні у внутрішні справи.

Про це йдеться в заяві посольства Білорусі в Україні.

В посольстві вважають, що така позиція офіційного Києва не сприяє збереженню довіри в білорусько-українських відносинах.

"Заяви Верховної ради України, Офісу президента України, Міністра закордонних справ України, а також численні публічні висловлювання керівництва України та низки українських офіційних осіб високого рангу... розглядаються як надзвичайно недружні жести з боку України", - йдеться в заяві.

Також у Білорусі висловили нерозуміння збільшення закликів розірвати торговельно-економічні відносини між країнами з боку українських політиків.

"У разі реалізації цих безвідповідальних закликів, постраждають трудові колективи білоруських підприємств, а також тих підприємств України, які постачають в Білорусь в рамках тісної виробничої кооперації широке коло українських товарів", - додали в посольстві.

Нагадаємо, раніше Україна офіційно заявила про невизнання легітимності Олександра Лукашенка в якості президента Білорусі.

Також президент України Володимир Зеленський звертався до Лукашенка почати діалог з білоруською опозицією. При цьому Зеленський скасував свій візит до Білорусі, який був запланований на жовтень.

Крім цього, в середині вересня Верховна рада прийняла резолюцію, в якій не визнала результати виборів в Білорусі і засудила застосування сили проти демонстрантів.

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