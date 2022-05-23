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Курс долара продовжив зростання після скасування обмежень НБУ

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Україна, Понеділок 23 травня 2022 12:38
Курс долара продовжив зростання після скасування обмежень НБУ Фото: курс долара виріс до 38 гривень, євро до 40 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 травня 2022 року, курс долара продовжив зростання. Валюта дорожчає після того, як НБУ скасував 10%-ву маржу по відношенню до офіційного курсу, який зафіксований на рівні 29,25 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля-37,00, продаж - 38,00 грн за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля-38,50, продаж - 40,00 за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля-8,00, продаж-8,50 грн за злотий.

При цьому деякі банки встановили мінімальний курс покупки долара на рівні 31,50, а продають по 38 гривень.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 23 травня становить 30,918 гривень за євро (+0,1492 гривень).

Курс долара продовжив зростання після скасування обмежень НБУ

Зазначимо, минулого тижня курс готівкового долара різко пішов вгору, піднявшись вище 37 гривень за долар і перевищивши офіційний курс НБУ на 25%. Через обмеження НБУ банки встановлювали курс на рівні 32,18, однак купити за цим курсом долари було неможливо.

Після цього Національний банк України (НБУ) з 21 травня скасував обмеження на курс продажу валют. Раніше готівкові котирування в банках не повинні були відхилятися більш ніж на 10% від офіційного курсу НБУ,

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