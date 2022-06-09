Окупанти почали видавати пенсії рублями в Маріуполі, - радник мера
Окупаційна влада почала роздавати в Маріуполі пенсії у рублях. Гроші видають готівкою і в перерахунку на українську валюту виплачуватимуть 2,6 тисячі гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера міста Петра Андрющенка.
"Окупанти почали видавати пенії від Росії в Маріуполі. За їх даними зареєстровано близько 47 тис. пенсіонерів, однак наші джерела повідомляють, що близько ще 10 тис. маріупольців принципово не подали документи на подачки окупантів. В перерахунку на гривню пенсія складає 2,6 тисячі гривень", - пише Андрющенко.
Радник мера зазначає, що пенсії видаються готівкою, яку напередодні завезли броньовиками.
"Тупо штампують на печатному станку стількі налічки, скількі потрібно", - додав Анрющенко.
Нагадаємо, перехоплення розмов окупантів свідчать про те, що вони розглядають можливість "розмінувати" Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля.
Окрім цього, ВООЗ готується до можливого спалаху холери в захопленому Маріуполі.