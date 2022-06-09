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Окупанти почали видавати пенсії рублями в Маріуполі, - радник мера

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Маріуполь, Четвер 09 червня 2022 17:18
Окупанти почали видавати пенсії рублями в Маріуполі, - радник мера Фото: літні жінки (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада почала роздавати в Маріуполі пенсії у рублях. Гроші видають готівкою і в перерахунку на українську валюту виплачуватимуть 2,6 тисячі гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера міста Петра Андрющенка.

"Окупанти почали видавати пенії від Росії в Маріуполі. За їх даними зареєстровано близько 47 тис. пенсіонерів, однак наші джерела повідомляють, що близько ще 10 тис. маріупольців принципово не подали документи на подачки окупантів. В перерахунку на гривню пенсія складає 2,6 тисячі гривень", - пише Андрющенко.

Радник мера зазначає, що пенсії видаються готівкою, яку напередодні завезли броньовиками.

"Тупо штампують на печатному станку стількі налічки, скількі потрібно", - додав Анрющенко.

Нагадаємо, перехоплення розмов окупантів свідчать про те, що вони розглядають можливість "розмінувати" Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля.

Окрім цього, ВООЗ готується до можливого спалаху холери в захопленому Маріуполі.

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