З'явилися фото зі шкільної їдальні Маріуполя. Діти кажуть, що їсти можна тільки булку і хліб
У Маріуполі окупанти продовжують нахабним чином встановлювати свої порядки. До того ж загарбники спеціально знімають фейки, щоб показати, як покращилося життя в місті.
Так, використовуючи українських дітей, росіяни показують, як нібито щасливі школярі.
В одному з Telegram-каналів показали "показуху", яку влаштовують у Маріупольській школі № 53.
Що їдять діти в школі
До навчального закладу привозять "великих гостей", щоб показати їм харчування школярів.
На фото ви самі можете побачити, чим годують дітей - шматок хліба, бурда з тушкованої капусти. Також пропонується рідке какао і булка.
Харчування дітей з приходом окупантів (фото: t.me/andriyshTime)
Самі школярі кажуть, що їсти можна тільки булку і хліб. Однак батькам окупанти розповідають, наскільки краще стало з приходом Росії.
На другому фото ви можете побачити харчування дітей чотири місяці тому, до окупації міста росіянами. Тут і фрукти, котлета, а також усміхнені діти...
Так харчувалися українські школярі 4 місяці тому (фото: t.me/andriyshTime)
Окупанти в Маріуполі не можуть дати дітям освіту
Тим часом російські окупанти планують відкрити в Маріуполі чотири школи. При цьому в програмі планується тільки три предмети.
Так, росіяни влаштували "організаційно-методичне" зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі.
З травня загарбники збираються запустити 4 школи по одній в кожному районі Маріуполя. Педагогам просто не залишають вибору. Їм прямо і побічно загрожують "негативними" наслідками від фільтраційних таборів до обмеження гуманітарної допомоги.
Як навчатимуть дітей з вересня
З вересня система освіти в Маріуполі повністю переходить на російські стандарти і програми. Дітям будуть викладати всього три предмети - російську мову/ літературу; історію Росії, математику.
"Важливе зауваження - математика не для підвищення рівня, а також процес знищення української мови. Виявилося, що маріупольські діти не розуміють математичні терміни російською, тому саме для адаптації в навчанні будуть викладати математику", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, що окупанти почала роздавати в Маріуполі пенсії в рублях. Гроші видають готівкою і в перерахунку на українську валюту виплачуватимуть 2,6 тисячі гривень.
Також окупанти зазивають на курорти біля зруйнованого Маріуполя, цинізм вражає.