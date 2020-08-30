Співробітники Одеської митниці вимагали гроші за розмитнення "євроблях": подробиці

Евробляхи в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

На даний момент в Україні перебуває приблизно 750 тисяч машин на іноземній реєстрації, з яких до цих пір майже півмільйона не пройшли необхідних митних процедур.

На цьому й вирішила підзаробити група співробітників Одеської митниці, яку викрили у вимаганні грошей за швидке митне оформлення "євроблях", повідомляє видання "Думська".

У прокуратурі області оперативники регіонального управління СБУ та слідчі Державного бюро розслідувань встановили причетність до корупційних діянь керівника одного з митних постів.

За даними слідства, група створила злочинну схему, оцінивши оформлення однієї машини в 100-400 доларів США. При цьому у разі ввезення дорогих авто сума неправомірної вигоди встановлювалася окремо.

Підприємців, що відмовилися давати хабар, чекали тривалі митні огляди і затягування процесу оформлення ввезення на невизначений час. Багато хто в кінцевому підсумку віддавав гроші.

Виконуючу обов'язки начальника сектора митного оформлення затримали під час отримання чергового хабара на робочому місці. Їй та іншим учасникам схеми повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 ст. 368.

До речі, розмитнення автомобіля за нинішніми ставками - непосильний фінансовий тягар для більшості автовласників та депутати обіцяють вирішити питання з "євробляхами" вже цієї осені.

Нагадаємо, що під Києвом водій "євробляхи" влаштував стрілянину.

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