Сотрудники Одесской таможни вымогали деньги за растаможку "евроблях": подробности

Евробляхи в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

На данный момент в Украине около 750 тысяч машин на иностранной регистрации, из которых до сих пор примерно полмиллиона не прошли необходимые таможенные процедуры.

На этом и решила подзаработать группа сотрудников Одесской таможни, которую уличили в вымогательстве денег за быстрое таможенное оформление "евроблях", передает "Думская".

В прокуратуре области оперативники регионального управления СБУ и следователи Государственного бюро расследований установили причастность к коррупционным деяниям руководителя одного из таможенных постов.

По данным следствия, группа создала преступную схему, оценив оформление одной машины в 100-400 долларов США. При этом в случае ввоза дорогих авто сума неправомерной выгоды устанавливалась отдельно.

Отказавшихся давать взятку предпринимателей ждали длительные таможенные досмотры и затягивание процесса оформления ввоза на неопределенное время. Многие в конечном итоге отдавали деньги.

Исполняющую обязанности начальника сектора таможенного оформления задержали во время получения очередной взятки на рабочем месте. Ей и остальным участникам схемы сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 368.

К слову, растаможка автомобиля по нынешним ставкам - непосильное финансовое бремя для большинства автовладельцев и депутаты обещают решить вопросы с "евробляхами" уже этой осенью.

Напомним, что под Киевом водитель на "евробляхе" устроил стрельбу.

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