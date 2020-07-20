На кордоні з Україною знайшли "кладовище євроблях": можна брати на запчастини (відео)

На кордоні з Україною знайшли кладовище "євроблях" (фото: РБК-Україна)

На кордоні України і Словаччини виявили ціле кладовище покинутих "євроблях"

На кордоні з Україною знайшли ціле кладовище "євроблях", які догнивають на узбіччі. Таке скупчення викинутих автомобілів - вже не перше. Кладовища почали з'являтися, коли для українців істотно посилили правила розмитнення авто на єврономерах.

Нове "місце сбросу євроблях" зняли на відео у прикордонному селі Убля (Словаччина), де знаходиться контрольний пункт пропуску Малий Березний (Закарпатська область).

Відеоролик з'явився в Telegram Україна/Новини. Повідомляється, що частина таких автомобілів вже розібрана тими, хто шукав собі потрібні запчастини. Машини припарковані на узбіччі і нікому не потрібні.

На багатьох авто зняті номери. А в поліції говорять, що їх знімають відразу ж самі українці.

На кордоні з Україною знайшли кладовище "євроблях" (відео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

Раніше ми писали, що власникам "євроблях" готують сюрприз на час карантину.

Також повідомлялося, як українцям заощадити на "євробляхах".