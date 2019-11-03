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Досвід Грузії: українцям розповіли, як заощадити на "евробляхах"

STYLERАвто    03.11.2019 - 18:47
Досвід Грузії: українцям розповіли, як заощадити на "евробляхах"
Евробляхи в Україні (фото: РБК-Україна)

Досвід Грузії у сфері імпорту авто можна використовувати в Україні

Евробляхи в Україні можна розмитнити за низькою вартістю. Голова Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олег Назаренко побачив у законопроекті №2324 "лазівку" для корупційних афер. Крім того, він зазначив, що в якості адекватних законів розмитнення автомобілів можна використовувати досвід Грузії. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

На його думку, скасування акцизу і зниження вартості розмитнення автомобілів не виключає корупційну складову. У той же час Назаренко пропонує скасувати ще мито і ПДВ, а замість цього ввести єдиний податок при імпорті. Як варіант він пропонує використовувати практику Грузії і брати сплату за будь-яке авто, яке ввозиться у розмірі 1 євро за 1 куб. см об'єму двигуна. На його думку, саме така формула повністю унеможливить корупційну складову на митниці.

"Зникне проблема заниження/завищення вартості авто при розмитненні, тобто, корупція на митниці! Ніхто не буде дивитися при розмитненні в Шваке, а тільки на об'єм двигуна!! Хочеш труїти оточуючих димом, "колотити понти" і їздити на "крутій" шестилитровой тачці - плати 6 тис. євро (адже на бензин для такого авто ж гроші є?), а хочеш їздити на Смарті 800 куб. см (а не понтуватися) - сплати лише 800 євро за все розмитнення. Нехай депутати пропонують (це не моя робота!), але я б запропонував скасувати акциз, ПДВ і мито, замінивши усі податки: єдиним податком, наприклад, 1 євро за 1 куб. см об'єму. Може я і помиляюся, але по-іншому ми ніяк не підемо від гри "козаки - розбійники": одні будуть занижувати вартість авто, а інші завищувати", - додав він.

Досвід Грузії: українцям розповіли, як заощадити на &quot;евробляхах&quot;

Як заощадити на розмитнення авто (скріншот: facebook.com/Олег Назаренко)

Нагадаємо, що Раді рекомендують відстрочити екологічні вимоги "Євро-6" для нових авто.

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Новини України Государственная таможенная службарастаможкаевробляхи
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