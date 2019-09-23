ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Настя, прости мене: чоловік Заворотнюк звернувся до актриси (відео)

STYLERЖиття    23.09.2019 - 10:33
Настя, прости мене: чоловік Заворотнюк звернувся до актриси (відео)
Анастасії Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Перший чоловік Анастасії Заворотнюк Олаф Шварцкопф звернувся до неї з телеекрану

Перший чоловік Анастасії Заворотнюк Олаф Шварцкопф прокоментував хворобу своєї колишньої дружини. Зробив це колись успішний бізнесмен, який зараз живе в Магнітогорську в орендованій квартирі, в ефірі популярного російського шоу "Зірки зійшлися".

Шварцкопф розповів, що він дуже хоче зустрітися з колишньою дружиною - приголомшливою жінкою, яку, як він зізнався, сильно кохав.

При цьому бізнесмен відзначив, що Заворотнюк "не дуже господарська", але у неї є "величезна кількість інших позитивних якостей". Саме ці якості Олаф не зумів розгледіти в молодій актрисі в свій час. Це і призвело до їхнього розставання. Після розлучення, до речі, вони не підтримували зв'язок з екс-дружиною.

"Настя, прости мене за те, що не дав того, чого ти хотіла. Як чоловік не дав. Тієї уваги, тих умов", - заявив Шварцкопф з телеекрану.

Перший чоловік Заворотнюк попросив вибачення у артистки

Додамо, що 60-річний Шварцкопф був чоловіком Заворотнюк всього лише протягом року на початку 1990-х. Він старший за неї на 18 років. Від Олафа Анастасія завагітніла, але втратила дитину. В одному з інтерв'ю сам підприємець німецького походження сказав, що Заворотнюк нібито зробила аборт. Сам Шварцкопф зараз працює на будівництві.

Разом з тим чоловік і досі не може забути "свою прекрасну Настю" - гарну, яскраву і безтурботну.

Медовий місяць бізнесмена Олафа Шварцкопфа та актриси Анастасії Заворотнюк

Директор Заворотнюк зробив важливу заяву Лікар зробив важливу заяву про хворобу Заворотнюк
Новини України Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся