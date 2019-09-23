Настя, прости мене: чоловік Заворотнюк звернувся до актриси (відео)

Анастасії Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Перший чоловік Анастасії Заворотнюк Олаф Шварцкопф звернувся до неї з телеекрану

Перший чоловік Анастасії Заворотнюк Олаф Шварцкопф прокоментував хворобу своєї колишньої дружини. Зробив це колись успішний бізнесмен, який зараз живе в Магнітогорську в орендованій квартирі, в ефірі популярного російського шоу "Зірки зійшлися".

Шварцкопф розповів, що він дуже хоче зустрітися з колишньою дружиною - приголомшливою жінкою, яку, як він зізнався, сильно кохав.

При цьому бізнесмен відзначив, що Заворотнюк "не дуже господарська", але у неї є "величезна кількість інших позитивних якостей". Саме ці якості Олаф не зумів розгледіти в молодій актрисі в свій час. Це і призвело до їхнього розставання. Після розлучення, до речі, вони не підтримували зв'язок з екс-дружиною.

"Настя, прости мене за те, що не дав того, чого ти хотіла. Як чоловік не дав. Тієї уваги, тих умов", - заявив Шварцкопф з телеекрану.

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Додамо, що 60-річний Шварцкопф був чоловіком Заворотнюк всього лише протягом року на початку 1990-х. Він старший за неї на 18 років. Від Олафа Анастасія завагітніла, але втратила дитину. В одному з інтерв'ю сам підприємець німецького походження сказав, що Заворотнюк нібито зробила аборт. Сам Шварцкопф зараз працює на будівництві.

Разом з тим чоловік і досі не може забути "свою прекрасну Настю" - гарну, яскраву і безтурботну.

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