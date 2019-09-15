Стан Заворотнюк погіршився: усі подробиці

Анастасія Заворотнюк після введення в медикаментозний сон впала в глибоку кому. Стан актриси Анастасії Заворотнюк значно погіршився. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Раніше лікарі ввели пацієнтку в штучний сон і підключили апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Тепер стан актриси не обумовлено ліками, повідомляє РенТВ. Мова йде про природну комі — стані між життям і смертю, яке викликане порушенням кровообігу в головному мозку і пошкодженням клітин центральної нервової системи. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Стан актриси оцінюється як вкрай важкий. У неї набряк мозку і численні ускладнення, викликані пухлиною. Питання про операцію поки не вирішене, оскільки хірургічне втручання в таких обставинах небезпечно.

Заворотнюк впала в глибоку кому (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Раніше повідомлялося, що у лікарню до Анастасії напередодні ввечері приїхали її чоловік і мати.

До цього нейрохірург, співробітник Центру радіохірургії НДІ імені Скліфосовського В'ячеслав Рак, який спеціалізується на захворюваннях головного мозку, пояснив, у чому складнощі стану Заворотнюк. За словами фахівця, якщо пухлина розвинулася до такої стадії, що пацієнт перебуває в комі, "можливості провести операцію вже немає". Тушев також зазначив, що, на жаль, сьогодні медицина не здатна повністю вилікувати пухлину.