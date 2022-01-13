Куравльову стає гірше: лікарі виявили пошкодження мозку і зробили операцію на шлунку

У артиста почалися проблеми з диханням, і лікарі виявили пневмонію. Також Куравльову провели повне обстеження і довелося зробити термінову операцію на шлунку.

Знаменитий радянський актор Леонід Куравльов був госпіталізований до лікарні відразу після Різдва.

Як повідомляє видання Vokrug.tv , у Куравльова виявили серйозне ураження головного мозку, і він починає втрачати пам'ять.

Медики діагностували в актора порушення складного рефлекторного ковтального акту. Це призвело до того, що він не міг самостійно ковтати їжу.

Йому провели екстрену операцію і вставили в шлунок трубку. Через цю трубку їжа буде безпосередньо надходити в шлунок.

Також у Куравльова діагностували цереброваскулярну хворобу, яка вражає судини та призводить до порушення кровообігу головного мозку.

"Виявлено стійке зниження пізнавальної діяльності з втратою тою чи іншою мірою раніше засвоєних знань і практичних навичок. Порушення пам'яті та мови, розумового процесу і спогадів. Порушення функцій ковтання їжі. Зараз свідомість артиста знаходиться на рівні поверхневого оглушення", - розповіли медики.

Зараз життєво важливі процеси в організмі ще активні, він може самостійно дихати. Однак медики ніяких прогнозів поки не дають.

"Він у свідомості, моргає, дихає і так далі, але особливо нічого не розуміє, як кажуть – в стані овоча, поведінка і реакції неадекватні", - розповіло джерело в лікарні, де лікують Леоніда Куравльова.

Зараз артист перебуває в реанімації та харчується через зонд. Рідних до нього не пускають. Лікарі подумують перевести актора на ШВЛ, щоб дати відпочинок внутрішнім органам.

З урахуванням віку і при загальних показниках стану здоров'я лікарі побоюються, що зняти з апаратів Куравльова буде потім досить складно.