Румунія продовжила надзвичайний стан ще на місяць

Фото: Клаус Йоханнис (flickr.com/EPP)

Надзвичайний стан було продовжено до 14 травня

Президент Румунії Клаус Йоханнис підписав указ про продовження надзвичайного стану через коронавірус ще на місяць. Про це повідомляє Romania Insider.

За словами президента, немає жодних ознак, що свідчать про уповільнення пандемії, попри безпрецедентні обмеження, прийняті державами, і закликав громадян поважати обмеження, введені владою.

"Без цих заходів ізоляції ми зіткнулися б зі спалахом числа випадків зараження коронавірусом, з якими наша система охорони здоров'я не могла б впоратись. Це чорний сценарій, якого ми прагнемо уникнути з перших ознак епідемії. Чіткі і своєчасні дії рятують життя", - заявив президент.

Повідомляється, що надзвичайний стан було продовжено до 14 травня.

У свою чергу, прем'єр-міністр країни Людовик Орбан заявив, що з 15 травня школи знову можуть заробити.

" Навчальний рік закінчиться. Студенти складуть всі випускні іспити. Звичайно, якщо все буде добре після 15 травня, ми можемо почати шкільну діяльність", - сказав Орбан .

Нагадаємо, 24 березня президент Румунії Клаус Йоханнис оголосив про введення режиму тотального карантину. Мешканцям дозволено виходити з будинку тільки для того, щоб купити їжу або ліки, піти на роботу або в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Тим, кому за 65, повністю заборонено покидати свої будинки.

Додамо, що 22 березня Румунія зареєструвала першу смерть пацієнта, інфікованого коронавірусом.