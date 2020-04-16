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У Чехії вперше з 23 березня не зафіксували жодної смерті від COVID-19

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 13:46
У Чехії вперше з 23 березня не зафіксували жодної смерті від COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього за добу в Чехії виявили 160 нових захворювань

В Чехії за минулу добу, 15 квітня, не було зафіксовано жодного летального випадку від коронавіруса COVID-19 вперше з 23 березня. Про це повідомляє "Радіо Прага".

За даними Міністерства охорони здоров'я Чехії, станом на 16 квітня в країні підтверджено 6303 захворювання коронавірусом, з них 160 за останню добу. Одужали від COVID-19 в Чехії 831 людина, 166 - померли.

Також повідомляється, що в середу в країні провели найбільшу кількість лабораторних тестувань з початку епідемії - 8332.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд Чехії оприлюднило план щодо подальшого ослаблення карантину в країні з-за коронавіруса. Карантин в країні планують знімати в п'ять етапів, починаючи з 20 квітня. Завершальний етап пом'якшення запланований на 8 червня. Раніше, 13 квітня, у Чехії ввели ряд послаблень. Зокрема введені зміни до правил про обов'язкове носіння масок.

Також повідомлялося, що в Чехії планують відновити футбольний чемпіонат у зв'язку зі спадом епідеміологічної ситуації в країні. Футболісти можуть повернутися до тренувань з 20 квітня, а сезон може поновитися 8 червня.

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