В Угорщині продовжили комендантську годину

Фото: Віктор Орбан (flickr.com/eppofficial)

Зокрема, буде продовжено дії комендантської години

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд продовжив на невизначений строк дію карантинних заходів через коронавірус. Про це повідомляє Budapest Business Journal.

При цьому наголошується, що, зокрема, буде продовжено дії комендантської години.

"Ми наклали обмеження на комендантську годину два тижні тому. Я знаю, це складно, через те, що це створює незручності для всіх нас, але термін закінчується найближчим часом, в цю суботу", - сказав Орбан.

Він додав, що уряд провів консультації з мерами, поліцією, епідеміологами і вченими, перш ніж прийняти рішення про продовження обмежень. Орбан стверджував, що, грунтуючись на їх відкликання, заходи та обмеження, введені досі, є успішними, і поширення коронавіруса сповільнилося.

Згідно з оголошенням, мери отримають можливість самостійно ввести більш суворі обмеження на великодні канікули (до півночі наступного понеділка), якщо вони вважатимуть це необхідним.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Віктор Орбан отримав розширені повноваження на час надзвичайного стану в Угорщині. Орбан зможе одноосібно керувати країною, а уряд зможе продовжити надзвичайний стан без голосування в парламенті.

Крім того, Угорщина посилила карантинні обмеження, щоб уповільнити поширення коронавірусу. За словами прем'єр-міністра Віктора Орбана, пік поширення вірусу в Угорщині очікується в червні-липні.