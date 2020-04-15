В Європі почали знімати карантин: усі деталі

Карантин (колаж: РБК-Україна)

У Чехії власті почали пом'якшувати карантин

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня і продовжено поки що до 24 квітня. При цьому карантинні заходи в країні посилили. У свою чергу влада Чехії почала пом'якшувати обмеження, які були пов'язані з карантином.

Минулого тижня в Чехії відкрилися деякі магазини, а з 14 квітня громадянам дозволили виїжджати за межі країни за "обґрунтованих" причин.

Починаючи з 20 квітня наступні ослаблення карантину пройдуть у п'ять етапів. Спочатку відкриються фермерські ринки, майстерні і відновиться професійна спортивна підготовка з невеликими групами спортсменів. Також влада дозволить проводити невеликі весілля до 10 осіб. Про це повідомляє видання iRozhlas.

Наступний етап зняття обмежень розпочнеться 27 квітня. У країні почнуть працювати магазини площею до 200 кв. м., якщо вони не знаходяться в торгових центрах, площа яких становить понад 5 тисяч кв. м.

З 11 травня в Чехії відкриються магазин площею до 1 тисячі кв. м., автошколи і тренажерні зали та фітнес-центри без роздягальні. З 25 травня планується відкриття перукарень, соляріїв, масажних салонів, музеїв, галерей і зоопарків.

При цьому повністю карантинні обмеження будуть зняті тільки 8 червня. Відкриються великі торгові центи, ресторани, кафе, бари, готелі, театри та туристичні маршрути.

Нагадаємо, що за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в Україні про послаблення карантину говорити ще рано, оскільки кількість заражених коронавірусом тільки збільшується.