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Чи буде кримінальна справа щодо Медведчука: генпрокурор побачила "перспективу"

Новость на русском → Київ, П'ятниця 23 квітня 2021 00:49
Чи буде кримінальна справа щодо Медведчука: генпрокурор побачила "перспективу" Фото: нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова вважає, що кримінальне провадження проти депутата від ОПЗЖ Віктор Медведчука є "перспективним". Справа може привести до"посадки".

Про це вона повідомила в ефірі передачі " Право на владу".

Венедиктова вважає, що справа проти Медведчука по нафтопродуктопроводу перспективна. За її словами, прокурори працюють щодня для досягнення результату.

"Я не можу говорити якісь певні речі, тому що це мій суб'єкт. Будь-який народний депутат-це мій суб'єкт. Підозру буду підписувати я. можемо (посадити, - ред.)? Так, можемо. Чи бачу перспективу? Так, бачу. Працюють правоохоронні органи? Працювати. Слідство триває. Коли ми вийдемо на процесуальний документ, підписаний Генеральним прокурором Венедиктовою? Дату Я вам назвати не можу", - заявила генпрокурор.

Нагадаємо, офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху " Український вибір", лідером якої є нардеп Віктор Медведчук. Вони підозрюють в участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму.

Двоє підозрюваних входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", повідомляють в офісі генпрокурора. Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ НЗФ, інший був керівником підрозділу"Слов'янський щит".

За даними слідства, вони брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на території півострова.

Раніше РНБО ухвалила рішення ввести санкції проти Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

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