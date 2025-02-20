Омлет тамагояки: рецепт идеального завтрака в японском стиле

Способов приготовления омлета много, но есть один интересный, который точно понравится вам и вашей семье. Омлет тамагояки в Японии едят не только на завтрак - он хорошо подходит для перекуса в любое время дня. Главное его отличие - это вкус, немного сладкий и немного пряный.

Как приготовить японский омлет тамагояки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео "Вселенная рецептов" на канале в YouTube.

Что вам понадобится:

Яйца - 3 шт.

Сахар - 1 ч. ложка

Вода - 1 ст. ложка

Соевый соус - 1 ч. ложка

Соль - ½ ч. ложки

Масло - 1 ст. ложка

Черный перец - по своему вкусу

Также можно добавить 1 луковицу и ½ моркови или немного тертого сыра.

Как готовить омлет тамагояки

Морковь натереть на мелкой терке до образования однородной массы, а лук мелко нарезать.

Яйца взбить с солью и перцем до образования устойчивой пенки, добавить сахар, воду и соевый соус.

В полученную яичную массу добавить тертую морковь и лук, хорошо все перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Сковороду хорошо разогреть и смазать маслом. Вылить немного смеси, чтобы образовался тонкий слой. Обжарить 2 минуты, затем свернуть осторожно в рулет, оставляя на краю сковороды.

Далее вылить на сковороду новую порцию смеси, чтобы она немного заходила на уже готовый рулет. Когда слой поджарится, свернуть ого вместе с предыдущим.

Повторять процесс, пока вся смесь не будет использована. Готовый омлет-рулет нарезать кусочками и подавать теплым - с соусом, овощами, зеленью.