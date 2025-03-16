Солнечное затмение в марте 2025 года: где и когда наблюдать
В конце марта украинцы смогут наблюдать уникальное явление - солнечное затмение. Его будет очень хорошо видно на большей части северного полушария, включая Украину. А время будет удобным для многих наблюдателей.
Что известно о солнечном затмении в марте, когда оно произойдет и что нужно знать о наблюдениях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Space.
Когда будет солнечное затмение
В субботу, 29 марта 2025 года, произойдет частичное солнечное затмение. Это явление возникает, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, частично заслоняя его диск. По данным ученых, затмение начнется в 12:58 по киевскому времени и завершится в 14:04.
Где будет видно солнечное затмение
Лучший обзор солнечного затмения будут иметь жители северных регионов, в частности в канадской провинции Квебек, где покрытие Солнца достигнет более 90%.
По оценкам астрономов, солнечное затмение 29 марта будет заметным по всей территории Украины, но лучшие условия для наблюдения будут иметь жители центральных и западных областей. Во Львовской, Закарпатской и Хмельницкой областях затмение закроет 2% солнечного диска.
Рекомендации для наблюдения:
Используйте специальные средства защиты для глаз. Наблюдение за солнечным затмением без надлежащей защиты может привести к серьезным повреждениям зрения.
Выберите открытую местность. Для лучшего обзора выберите место с минимальными препятствиями на горизонте, чтобы иметь четкий вид на Солнце.
Следите за погодными условиями. Чистое небо обеспечит наилучшие условия для наблюдения.
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