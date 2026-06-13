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Кто может выйти на пенсию раньше 60 лет: перечень категорий и условия

06:30 13.06.2026 Сб
2 мин
Выйти на пенсию раньше можно, но определенный стаж все равно должен быть
aimg Елена Чупровская
Кто может выйти на пенсию раньше 60 лет: перечень категорий и условия Фото: кто может стать пенсионером досрочно (Getty Images)
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В Украине определенные категории граждан имеют право выйти на пенсию по возрасту досрочно. Еще до достижения 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Кто может получить пенсию раньше

Право на досрочный выход на пенсию имеют украинцы, которые имеют особый статус, определенные заболевания или оказались в сложных обстоятельствах из-за увольнения.

Граждане с особым статусом

№1. Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также члены семей погибших защитников и защитниц. Мужчины могут выйти на пенсию в 55 лет (стаж от 25 лет), женщины - в 50 лет (стаж от 20 лет).

№2. Многодетные матери, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пятерых или более детей, а также матери детей с инвалидностью с детства или тяжело больных детей.

Они имеют право на выплаты в 50 лет при наличии 15 лет стажа. По выбору матери или в случае ее отсутствия этим правом может воспользоваться отец (в 55 лет со стажем от 20 лет).

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Лица с определенными заболеваниями

  • Больные гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики - мужчины в 45 лет (стаж от 20 лет), женщины в 40 лет (стаж от 15 лет).
  • Лица с инвалидностью по зрению I группы (слепые) и с инвалидностью с детства I группы - мужчины в 50 лет (стаж от 15 лет), женщины в 40 лет (стаж от 10 лет).

Досрочная пенсия из-за увольнения

Отдельно право на пенсию имеют работники, которых уволили с работы не более чем за полтора года до достижения пенсионного возраста.

Это возможно в случае сокращения штата, ликвидации или реорганизации предприятия, или же из-за несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья.

Для этого необходимо зарегистрироваться в службе занятости в течение 30 дней после увольнения и иметь полный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин).

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