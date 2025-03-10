Ученые нашли в космосе новую Суперземлю, которая потенциально пригодна для жизни: смогут ли туда добраться люди

На орбите вокруг звезды, похожей на Солнце, была обнаружена новая Суперземля. По данным ученых, на этой планете может существовать жидкая вода и вероятно, что она будет пригодна для жизни человека.

Что известно об этой Суперземле и смогут ли до нее добраться люди, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astronomy & Astrophysics .

Новый мир обнаружили всего в 20 световых годах от нашей планеты и эта Суперземля может стать одним из самых перспективных мест для изучения атмосферы, подобной земной.

Ученые подтвердили существование HD 20794 d - Суперземли, которая вращается вокруг своей звезды за 647 дней, что располагает ее в зоне обитаемости, которую еще называют зоной "Золотвласки" - области, где может существовать жидкая вода на поверхности. И это уже третья Суперземля, которую удалось найти ученым за последние несколько десятилетий.

Новая планета является суперземлей по массе, что примерно в шесть раз превышает массу Земли. Именно сочетание расстояния планеты от ее звезды и относительная близость системы делает ее особенно интересной для наблюдений с помощью ELT - 40-метрового телескопа ESO, а также будущих космических миссий ESA и NASA.

"Это идеальный тип планеты для изучения атмосферы землеподобных планет с помощью инструментов и миссий нового поколения. На самом деле мы знаем очень мало таких планет. Это будет одна из первых, которую мы сможем детально исследовать", - рассказали авторы исследования.

Открытие стало возможным благодаря 20-летним наблюдениям и использованием новейшей техники для измерения радиальной скорости. Спектрографы ESPRESSO и HARPS, которые установлены в обсерваториях ESO в Чили, являются одними из самых современных в мире. Они способны измерять крошечные колебания скорости звезд, вызванные гравитационным воздействием планет в системе.

Команда исследователей также применила сложные методы обработки полученных спектральных данных.

"Мы работали над анализом данных годами, постепенно проверяя и устраняя все возможные источники загрязнения", - добавил соавтор исследования и исследователь Оксфордского университета Майкл Кретинье.

И хотя новая планета находится в зоне обитаемости своей системы, еще рано утверждать, сможет ли она поддерживать жизнь. Ее большая масса и эксцентричная орбита делают ее очень непохожей на Землю.

В отличие от большинства планет, орбита является не круговой, а эллиптической. Это означает, что ее расстояние от звезды значительно меняется, и планета в течение своего года движется от внешнего края населенности к ее внутреннему краю.

"HD 20794 d - это не вторая Земля для человечества, но ее положение и необычная орбита дают нам уникальную возможность изучать, как меняются условия для жизни со временем, и как эти изменения могут влиять на развитие атмосферы планеты", - пояснил соавтор работы и исследователь Алехандро Суарес Маскареньо.

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