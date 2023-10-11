Sony представила новую PlayStation 5: характеристики и цена

Компания Sony неожиданно объявила о выпуске новой компактной версии PlayStation 5. Она выполнена в новом дизайне с горизонтальной полосой, а еще стала легче и меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на PlayStation.Blog.
По размерам новые PS5 примерно на 30% компактнее по сравнению с предыдущими моделями. Весовой характеристикой, в зависимости от версии, они легче на 18-24%. К примеру, модель с дисководом теперь весит 3,2 кг.
С точки зрения производительности изменений нет. Эта более тонкая версия так же мощна, как и предыдущая. Объем встроенной памяти составил 1 ТВ.
Новая версия будет доступна как с дисководом, так и без него. При отсутствии дисковода можно будет приобрести специальное внешнее устройство для оптических дисков.
Эти консоли поступят в продажу уже в ноябре 2023 года. Цена версии с дисководом Ultra HD Blu-ray будет составлять 500 долларов (18 200 гривен), а цифровой версии - 450 долларов (16 400 гривен). Дисковод можно будет приобрести отдельно за 80 долларов (2900 гривен).
Кроме того, Sony также представит новую вертикальную подставку за 30 долларов (1 100 гривен), которая будет подходить для обеих версий приставки, включая предыдущие модели.
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