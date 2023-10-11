Sony представила нову PlayStation 5: характеристики та ціна

Компанія Sony несподівано оголосила про випуск нової компактної версії PlayStation 5. Вона виконана в новому дизайні з горизонтальною смугою, а ще стала легшою і менше.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на PlayStation.Blog.
За розмірами нові PS5 є приблизно на 30% компактнішими порівняно з попередніми моделями. Ваговою характеристикою, в залежності від версії, вони легші на 18-24%. Наприклад, модель із дисководом тепер важить 3,2 кг.
З погляду продуктивності змін немає. Ця тонша версія така ж потужна, як і попередня. Об'єм вбудованої пам'яті становив 1 ТБ.
Нова версія буде доступна як із дисководом, так і без нього. У випадку відсутності дисковода можна буде придбати спеціальний зовнішній пристрій для оптичних дисків.
Ці консолі надійдуть у продаж вже у листопаді 2023 року. Ціна версії з дисководом Ultra HD Blu-ray становитиме 500 доларів (18 200 гривень), а цифрової версії - 450 доларів (16 400 гривень). Дисковод можна буде придбати окремо за 80 доларів (2 900 гривень).
Крім того, Sony також представить нову вертикальну підставку за 30 доларів (1 100 гривень), яка підходитиме для обох версій приставки, включаючи попередні моделі.
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