iPhone 16 Ultra: что известно о новом творении Apple уже сейчас

Сразу после выхода iPhone 15 в сети начали распространяться слухи о том, что в следующих Pro, которые выйдут через год, суперфлагманы Apple получат несколько масштабных изменений.

Слухи подтверждают, что компания Apple может выпустить чрезвычайно премиальную модель своего смартфона из линейки iPhone - iPhone 16 Ultra, возможно, в 2024 году. Этот смартфон обещает быть оснащен передовыми функциями и иметь более высокую ценовую категорию по сравнению с уже имеющимися смартфонами iPhone Pro.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, уже ранее предполагавшего наличие модели Ultra в 2022 году, компания Apple может представить эту премиальную версию iPhone в 2024 году, после выпуска Apple Watch Ultra. Несмотря на слухи об iPhone 15 Ultra, эта модель не была представлена в этом году.

Концепция iPhone 16 Ultra (фото: 4RMD)

Ожидается, что дата выпуска iPhone 16 Ultra будет соответствовать стандартному графику осеннего релиза изделий Apple, возможно, в сентябре 2024 года. Однако, учитывая, что ранее Apple выпускала новые модели iPhone SE весной, существует вероятность, что выпуск может состояться раньше.

Относительно ценовой политики iPhone 16 Ultra пока нет точной информации. Однако, учитывая повышение цен на iPhone 15 Pro Max по сравнению с предыдущей моделью, вероятно, модель Ultra также будет стоить больше. Если Apple продолжит такую же стратегию ценообразования, как с Apple Watch Ultra, то стоимость iPhone 16 Ultra может начинаться от 1399 долларов, что делает его дороже, чем iPhone 15 Pro, но все еще дешевле, чем некоторые сложные модели телефонов от Samsung и Google.

Что касается дизайна, самые заметные слухи касаются большего дисплея iPhone 16 Ultra, и, возможно, его размер может достигнуть 6,9 дюйма, что делает его самым большим экраном среди всех iPhone. Также ведутся разговоры о более ярких дисплеях и возможном использовании кнопок на основе полупроводников для устойчивости и прочности дизайна.

Концепция iPhone 16 Ultra (фото: 4RMD)

Ожидается также обновление камеры в iPhone 16 Ultra. Слухи говорят о применении телевизионной линзы с тетрапризмом, подобной iPhone 15 Pro Max, что обеспечит увеличение оптического зума. Также возможно использование большего сенсора для основной камеры с целью получения большего света и возможности конкурировать с 10-кратным оптическим зумом Samsung Galaxy S23 Ultra.

Возможный вид передней и задней камеры (фото: twitter/MajinBuOfficial)