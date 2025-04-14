Sony резко повысила цены на PlayStation 5 по всему миру: какая причина

Sony Interactive Entertainment объявила о повышении рекомендованных розничных цен на PlayStation 5 Digital Edition в некоторых регионах мира, включая Европу. Компания объясняет это инфляцией и сложной экономической обстановкой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на PlayStation.Blog .

При этом цена на PS5 Pro остается без изменений, а внешний дисковод для PS5, наоборот, стал дешевле. Изменения вступили в силу 14 апреля.

Цены на PS5 Digital Edition выросли: в Европе она теперь стоит 499,99 евро вместо 449,99, в Великобритании - 429,99 фунтов вместо 389,99, в Австралии - 749,95 австралийских долларов вместо 679,95, а в Новой Зеландии - 859,95 новозеландских долларов вместо 769,95.

Стандартная PS5 с дисководом подорожала только в отдельных регионах: в Австралии ее стоимость выросла до 829,95 австралийских долларов (ранее - 799,95), а в Новой Зеландии - до 949,95 новозеландских долларов (было 899,95). В Европе и Великобритании цена осталась без изменений.

Зато внешний дисковод для PS5 стал дешевле. В Европе он теперь стоит 79,99 евро вместо 119,95, в Великобритании - фунтов 69,99 вместо 99,99, в Австралии - 124,95 австралийских долларов вместо 159,95, а в Новой Зеландии - 139,95 новозеландских долларов вместо 169,95.