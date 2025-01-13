Свобода управления. Как настроить кнопки на контроллере PlayStation 5 под себя: эффективные советы

Ваш игровой опыт на PlayStation 5 может стать гораздо удобнее, если настроить кнопки контроллера по своему вкусу. Ведь стандартное управление не всегда подходит всем игрокам: кто-то привык к другой раскладке, а кому-то нужно облегчить доступ к важным функциям.

О том, как перенастроить кнопки на контроллере PlayStation 5 для себя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , который специализируется на технологической тематике.

Как переназначить кнопки контроллера PS5?

На главном экране PS5 перейдите в меню "Настройки" - значок находится в правом верхнем углу перед изображением вашего профиля.

В списке выберите "Специальные возможности" (Accessibility).

Затем выберите "Контроллеры" (Controllers) в левом меню и нажмите "Назначение кнопок настраиваемого контроллера" (Custom Button Assignment for DualSense Wireless Controller).

Включите переключатель "Включить настройку кнопок" (Enable Custom Button Assignments) и нажмите "Настроить назначение кнопок" (Customize Button Assignments).

На экране появится изображение вашего контроллера PS5 DualSense. Здесь вы можете переназначить кнопки по своему усмотрению.

После завершения нажмите "Применить" (Apply), чтобы сохранить изменения.

Вы можете изменять и переназначать кнопки в любое время, повторяя те же шаги.

Если вы случайно сбили раскладку кнопок, используйте опцию "Сбросить" (Reset), чтобы вернуть стандартные настройки. Также полезно заранее записать изменения в раскладке кнопок, чтобы вам было проще привыкнуть к новой схеме во время игры.

Как переназначить кнопки контроллера PS5 (фото: Technology Personalized)

Советы по эффективному переназначению кнопок

Прежде чем кардинально менять все кнопки на вашем контроллере DualSense, ознакомьтесь с несколькими полезными рекомендациями, которые помогут сделать переназначение более эффективным:

Начинайте с небольших изменений

Не стоит сразу менять все кнопки. Попробуйте изменить раскладку нескольких кнопок и протестируйте ее в игре. Если изменения кажутся удобными, можете продолжать переназначение остальных кнопок.

Приоритет - комфортная раскладка

Настройте кнопки так, чтобы они не вызывали дискомфорта, минимизировали нагрузку на руки и были интуитивно понятны. Цель переназначения - сделать процесс игры более приятным и удобным.

Проверьте настройки в самой игре

Некоторые игры поддерживают переназначение кнопок прямо в игровом меню. Если эта функция доступна, лучше использовать ее, чтобы не перенастраивать контроллер вручную в системе PS5.

Записывайте изменения

Сделайте заметку или снимите фото новых назначений кнопок. Это поможет вам избежать путаницы и необходимости заново проверять настройки, если вы забудете, какие изменения внесли.

Зачем переназначать кнопки на контроллере PS5?

У разных консолей разные раскладки кнопок. Если вы недавно перешли с Xbox на PlayStation, вам может быть сложно привыкнуть к новому расположению кнопок, и некоторое время вы можете случайно нажимать не те клавиши. Хотя со временем можно адаптироваться, это дается не всем. Чтобы избежать путаницы, лучший выход - переназначить кнопки контроллера.

Личный комфорт

Если вы часто меняете консоли, переназначение кнопок на PS5 сделает игровой процесс удобнее. Вы сможете настроить действия под свои естественные движения рук, что уменьшит ошибки.

Доступность

Если у пользователя есть ограничения по здоровью, которые мешают пользоваться стандартной раскладкой, переназначение кнопок сделает игровой процесс проще. Это также полезно в случае травмы, которая может затруднять использование стандартного расположения кнопок.

Повышение производительности

Переназначение кнопок может повысить вашу эффективность в играх. Вы, вероятно, видели, как геймеры настраивают клавиатуру и мышь для оптимизации скорости реакции. То же самое можно сделать с контроллером PS5, что даст вам преимущество в таких играх, как Fortnite или Call of Duty.

Индивидуальная настройка для игр

Некоторые игры не используют все кнопки контроллера. Вы можете переназначить кнопки под конкретную игру и расположить самые нужные из них в легкодоступных местах, что упростит управление и улучшит ваш опыт.