"Дальше - сама": Христина Соловий "порвала" с Вакарчуком и высказалась о работе с ним

Известная украинская певица Христина Соловий свой творческий путь начинала под руководством лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Однако сейчас исполнительница заявила, что их сотрудничество подошло к концу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост певицы в Instagram .

Что заявила певица

Кристина Соловой поблагодарила продюсера за создание альбома лемковских песен, ценные советы, опыт, веру и поддержку.

"Спасибо за принятие и понимание моего юношеского максимализма в 2013 году. Спасибо за убеждение остаться на своем имени - Кристина Соловой. Спасибо за возможность быть рядом, видеть и чувствовать, восхищаться и мечтать выше неба!" - написала исполнительница.

Певица подчеркнула, что это было невероятное сотрудничество, которое завершилось согласно договоренностям и без скандалов.

"Дальше - сама", - подытожила звезда.

Христина Соловий и Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/soloviyka)

Что известно о сотрудничестве Соловий и Вакарчука

Впервые встретились знаменитости на популярном шоу "Голос країни" в 2013 году. Тогда Соловий поразила всех исполнением лемковской песни "Горе долом ходжу" и попала в команду Святослава Вакарчука.

Спустя время он стал ее продюсером. За 10 лет сотрудничества артистка выпустила многие популярные песни. Также она получила большой опыт и заняла лидирующее место на украинской сцене.

Христина Соловий и Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/soloviyka)