"Роман Жадана и Соловий": артистка впервые прокомментировала слухи об отношениях с писателем

Как прокомментировала Соловий слухи о романе

Кристина стала гостьей радио "Львівська хвиля", где у нее поинтересовались об формате отношений с 48-летним лидером групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма".

"Отвечаю вам и всем, кто интересуется. Очень мне приятно, что есть внимание не только к моему творчеству, но и к личной жизни. Но я буду очень благодарна, если вы оставите ее для меня. Я никогда не говорила о своей личной жизни и не собираюсь", - коротко ответила Соловий.

При этом она отметила, что у них с Жаданом запланировано выступление - концерт посвященный выходу его книги "Птах".

Откуда взялись эти слухи о романе

В декабре прошлого года Кристина Соловий выпустила откровенный клип "Юность", в котором роль ее возлюбленного исполнил Сергей Жадан. Фанаты были поражены, как артисты страстно целовались и обнимались. Но сама Соловий заявляла, что все это было только ради искусства.

Впрочем, слухи о вероятном романе вспыхнули с новой силой, когда в начале мая в сети появилось видео, на котором Кристина и Сергей, прогуливались по парку, держась за руки.

Обсуждение романа звезд стало еще более оживленным после информации, что Жадан в апреле этого года подал на развод с Ириной Куницыной. Пара была в браке 15 лет и воспитывала 10-летнюю дочь Марию.