Горячая Христина Соловий в мини-платье собрала 100 тысяч на ВСУ, но нарвалась на хейт

На днях украинская певица Христина Соловий, которой приписывают роман с лидером группы "Жадан і Собаки" Сергеем Жаданом, дала благотворительный концерт в Киеве. Концерт показался удачным, но наряд, в которых выступала артистка, возмутил украинцев.

Что именно не понравилось пользователям сети - читайте ниже в материале Styler .

Выступление Кристины Соловий в Киеве

Во время концерта, который состоялся в арт-пространстве D12, исполнительница вспомнила о наших защитниках и выразила им благодарность.

"Отдельно хочу сказать о военных, которые смогли попасть на концерт, и которые в это время были в окопах - вы наша мощь и сила. Вы - титаны нашей Независимости, благодаря вам эта встреча под киевским небом вообще стала возможной", - сказала звезда сцены.

Позже артистка добавила, что во время благотворительного концерта ей и организаторам удалось собрать 102 тыс. грн на авто на восток.

Военные на концерте Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

Что же не понравилось пользователям

На сцене Соловий появилась в достаточно провокационном коротком красном платье с воланами. И реакция украинцев в комментариях не заставила себя ждать.

Пользователи разделились на два лагеря: одни осудили артистку за ее откровенный внешний вид, другие отметили, что главное - это талант звезды и благотворительная цель мероприятия.

Зачем такое короткое платье, это уже пошлость.

Фотографии тоже словно с окопа снимали... Как-то слишком из-под трусов

Скоро голышом будет. Это для кого?

Нужен немедленно стилист, хорошая девушка, хорошо поет, ну а одежду... Это все ужасно. Для чего взрослой девушке превращаться в Лолиту...

Хорошие ножки!

У певицы есть голос, раскручивает украинскую песню. При чем здесь платье? С ее вокальными данными можно даже в парандже выходить или в мешке. А с ее телосложением можно что угодно надевать - будет симпатично.

Классная. И талант, и энергия, и искренность, и красота - все сошлось.

Кстати, в одном из своих интервью певица отмечала, что в повседневной жизни ходит преимущественно в платьях. А еще она рано начала носить высокие каблуки, и до сих пор некомфортно чувствует себя на низких.

Кристина Соловий на концерте в Киеве 8 сентября (фото: instagram.com/soloviyka)

На этот раз – без Жадана

Заметим, что на концерте не присутствовал Сергей Жадан, хотя во многих последних мероприятиях их видели вместе.

О романе музыканта с артисткой, которая младше его на 18 лет, начали говорить после того, как их "поймали" на прогулке по парку, где они держались за руки.

В конце июня во Львове состоялся сольный концерт группы "Жадан и Собаки", на котором писатель вместе с Соловий спели совместную композицию. Была заметна романтическая и даже страстная атмосфера между парой. Они не отходили друг от друга, держались за руки и обнимались.

Жадан и Соловий на концерте (фото: instagram.com/taras_ivanyshyn)